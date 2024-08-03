打造產業新格局！昇達科智慧化升級攻占低軌衛星新藍海

經濟部3日指出，產業發展署透過大帶小智慧化補助計畫，協助昇達科及四家供應鏈夥伴共同合作，成功提高產品良率及檢驗效率，並縮短產品交期，促使成昇達科低軌衛星訂單金額相較去年增幅高達805%，成為台灣唯一一家成功打入SpaceX Starlink、OneWeb和亞馬遜Kuiper三大聯盟的廠商，打造全新的產業格局。

根據國際機構TrendForce預估2021~2025年全球衛星市場產值從2,830億提升至3,570億美元，年複合成長率(CAGR)為2.6%。隨著5G與低軌道衛星的需求及應用範疇不斷拓展，引發地面設備及關鍵零組件巨大商機。

經濟部指出，微波高頻通訊元件是低軌衛星產業的關鍵零組件。昇達科多年來專注於軍事用途微波通訊零組件的設計、製造，積累了豐富的研發基礎。為了從軍規產品的量少利基市場中尋找新商機，昇達科積極布局低軌衛星產業，將其在軍事用途微波通訊零組件領域的技術優勢轉化為商業價值，進一步拓展市場版圖，並於新興領域中搶佔先機。

經濟部還提到，相較於傳統地面通訊設備，衛星元件需承受極端環境與精密運行的定位，對製造工藝要求更高，加上面對日益劇烈的競爭壓力和多變的市場需求，昇達科於2023年參與經濟部大帶小智慧化補助計畫，並攜手四家供應鏈夥伴如金澤工業、景美科技、泰研精密工業及錡詮企業，共同增進CNC精密加工製程管控、優化流程，提高自身智慧製造能力。

例如低軌衛星元件與毫米波產品之研發生產過程中，因公差容忍範圍小以及精度要求高，原本人工檢測良率低且耗時，現昇達科透過光學量測機具，除可提升加工精度外，產品良率及檢驗效率皆可達 90%；另過去微波元件之電測結果皆採人工抄表提報客戶，處理耗時且錯誤率高，不足以支撐低軌衛星新客戶之訂單需求，因此昇達科將製程設備聯網率提升至90%，並建立電測機台自動擷取系統，可大幅降低錯誤率，且縮短產品交期至5天，與去年同期相比，低軌衛星訂單金額增幅更高達 805%，昇達科已成為台灣唯一一家成功打入SpaceX Starlink、OneWeb和亞馬遜Kuiper三大聯盟的業者。

經濟部表示，為協助製造業智慧化、低碳化，經濟部產業發展署補助製造業「以大帶小」方式，即以中心廠帶動供應鏈業者加速導入相關技術、設備及管理機制，朝向低碳化及智慧化升級轉型，進而提升我國產業競爭力及經濟韌性。

該項補助自公告日起至補助經費用罄之日止，歡迎產業界踴躍申請。「以大帶小製造業低碳化及智慧化升級轉型補助計畫」公告網址：https://www.tiipnet.org.tw。