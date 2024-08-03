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擴大投資台灣 再添4家
經濟部投資台灣事務所昨日再添四家企業共同擴大投資台灣，其中兩家為半導體相關廠商，半導體業重要物流推手五崧捷運將砸逾廿八點六億元，興建智慧物流中心，諾華應用材料則將投資逾二億元，於台南建立新廠與擴大營運倉儲基地，另外兩家企業則為霖揚生技製藥、穩勝貿易。
經濟部指出，五崧捷運規畫在新竹寶山、桃園蘆竹新興建智慧化物流中心。該案總投資金額約為廿八點六億元，預計可創造卅五個本國就業機會。
諾華應用材料主要生產半導體級光固化壓克力單體及寡聚體材料，可應用於高階ＡＲ（擴增實境）、ＶＲ（虛擬實境）顯示器、穿戴裝置與半導體曝光製程等；為維持市場競爭力，諾華應用材料預計增聘卅二名本國員工，投資逾二億元於台南市學甲區建立新廠與擴大營運倉儲基地，將導入自動化控制系統，以增加產品精度與良率。
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