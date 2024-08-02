台股美股大跌 全球經濟出了什麼問題？專家看到重要轉折

美股台股接連大跌，導致各界對接下來經濟走勢出現疑慮，學者直指的確反映景氣出現轉折，因為股市很敏感，美股基金背後團隊一定看到什麼，否則不會賣成這樣，他相信接下來公布財報都不會太好，美國9月降息可能達到二碼，「股市修正及美國降息，都是反映景氣反轉」。但也有專家認為，美國股市已經跌一個月，背後理由是利率太高，可以投入股市資金後繼無力，與景氣無關，「目前景氣沒有太大變化，不是可以解釋股市上不去的好理由」。

中央大學經濟系教授吳大任指出，美股近期跌勢來自企業財報不好，原因也是AI（人工智慧），因為科技股買很多AI晶片，也就是所謂的「技術採用成本」，但技術剛出來，成本一定非常高，這很像2000年的網路泡沬，廠商看好未來網路發展，當時買很貴設備，但前期需求沒有那麼大，又無法有足夠營收，很多導入網路設備的廠商就一一倒閉。如今也看到AI相同的進程。

吳大任表示，另一個問題是，美國家庭儲蓄已經見底，家庭債務增加快，下半年消費力道一定大減，最近美國發布的就業報告不理想，初領失業金超過預期，失業率也到4%以上，美國經濟可能硬著陸；歐洲如英國央行也開始降息，歐洲經濟到現在都不好，加上中國大陸經濟也沒有起色，在三大經濟體都不好的情況下，全球經濟未來不看好。

他說，台灣終端需求產品主要市場就是三大經濟體，尤其是美國，目前台灣出口美國比例已占二成，台灣勢必會受到重大影響。

他認為，美國早該在6月就降息，但反映太慢，現在要再救很難，預期美國聯準會九月應降息二碼。即使降息二碼對經濟刺激也不會馬上有效，要產生效果要明年，但今年下半年景氣就會轉折。

台經院景氣預測中心主任孫明德認為，這一波股市漲不上去，與景氣沒有關係，因為股市已跌一個月了，但全世界景氣並沒有變化，也沒有太大問題，美國之前才公布第二季GDP初值超預期成長2.8%，遠高於第一季，並超乎預期，歐洲公布的數據也是四平八穩，台經院剛公布的6月製造業營業氣候測驗點，也只看到廠商對當月景氣較保守，但對未來半年景氣還是看好，現在只能說是景氣往上走的路比較坎坷。他說，「大家只是此時要找一個理由談股市波動，真正原因與景氣無關。」

若真要說股市何以後繼為力？孫明德表示，2020年全球經濟大幅衰退，股市卻很好，原因是只要經濟不好，全球就印鈔票，經濟愈差鈔票印愈多，股市就漲，因此股市走向未必與景氣有關；現在股市無法上漲，就是全世界都偏向高利率，大家資金不多了，就沒有更多資金投入股市，才是真正的問題。他預言，美國終究要總統大選了，以前經驗顯示，只要股市大跌，美國聯準會就會有大動作，不一定是降息，聯準會可以刺激股市的工具很多，「聯準會主席鮑爾該做的他一定會做」。