經濟部規劃引資回台 金額逾2.3兆元

經濟部規劃「投資台灣三大方案」再延長至2027年底，且擴大全球台商適用，鼓勵台商回台投資欲罷不能，投資台灣事務所昨（2）日表示，截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,518家企業約2兆3,312億元投資，預估在台創造15萬3,015個就業機會。

其中「歡迎台商回台投資行動方案」有313家企業投資約1兆2,872億元，創造8萬7,706個就業機會；「根留台灣企業加速投資行動方案」有191家企業投資約5,625億元，創造2萬8,291個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」已吸引1,014家企業投資約4,814億元，帶來3萬7,018個就業機會；後續尚有16家企業排隊待審。

「投資台灣三大方案」自2019年7月1日實施，原推動至2021年底，但為因應淨零轉型和全球供應鏈轉移等趨勢，三大方案延續至2024年。賴政府上任後，經濟部規劃再延三年至2027年底，適用對象、優惠等細節仍在討論中，待政院拍板。

經濟部規劃將投資台灣三大方案延長三年至2027年底，目前初步有三大討論方向，首先歡迎台商回台投資方案適用對象擴大至全球台商，第二是將三大方案適用對象調整為五大信賴產業，第三是爭取各項優惠能延續。

當中，又以成效最佳的歡迎台商回台投資行動方案最受矚目，過去適用對象一直鎖定「赴中國大陸投資兩年以上的台商」；但執行六年下來，「大陸台商該回來都已回來」；另方面也考量台灣因國際半導體及AI指標大廠都來台投資，也會吸引海外供應鏈回流。