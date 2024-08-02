郭智輝再談「境內關外」 拚長壽新經濟商機上看十兆元

經濟部長郭智輝2日表示，將結合台灣AI、ICT科技優勢，建構大健康產業生態系，透過推動境內關外，將鄰近國家約4億人口納入目標市場，長壽新經濟商機可望超過新台幣10兆元。

高齡健康產業博覽會今在世貿一館登場，郭智輝應邀致詞，做了以上表示。此外，今天包括賴總統、生策會會長翁啟惠、生策會顧問沈榮津、國科會主委吳誠文、數發部長黃彥男等人皆出席。

郭智輝指出，全球先進國家均面臨高齡化挑戰，但也帶來商機，經濟部將結合台灣AI、ICT科技應用優勢，建構大健康產業生態系，涵蓋飲食管理、運動管理、預防診斷及療後復健等領域，藉由技術研發、產業輔導與輔助，提升產業競爭力。

郭智輝表示，將結合「境內關外」策略，把鄰近的日本、南韓、菲律賓、越南四國的4億人口納入目標市場，吸引國際觀光客來台。郭智輝強調，如果能把市場擴大為4億人口的生活區，長壽新經濟商機不僅3.6兆元，相信這將會是超過10兆商機的產業，希望大家一起努力將台灣打造成邁向長壽的生態系。

郭智輝還提到，經濟部今年並在高齡健康產業博覽會中成立智慧服務館參展，與21家企業合作，透過異業合作、展示高齡產業應用，盼透過前瞻技術協助台灣產業轉型升級。

郭智輝指出，大健康產業生態系能夠幫助人民不分年齡都能利用飲食、運動預防醫學的管道維持健全的體魄，同時企業也能賺到錢，再回饋員工加薪，也能讓台灣社會成為正向循環的生態系。

首屆高齡健康產業博覽會8月2日至8月4日在世貿一館登場，聚焦長壽健康產業。展覽涵蓋健康照護、智慧服務、快樂生活三大主題，超過200家企業參加，涵蓋735個展位；經濟部相關專區整合工研院、金屬中心、紡織所和食品所等四大法人，推出高齡科技完整解方，打造完整健康產業生態系。