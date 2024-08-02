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北市市民大道連日跳電元凶抓到了 台電籲燒烤店申請新增設用電

中央社／ 台北2日電
北市市民大道4段一帶餐館發生連日跳電事件，經濟部表示，經台電調查，是因有燒烤店屬於住宅用電，未向台電申請新增設用電，造成附近區域用電超過線路負荷，導致線路、設備均受損。示意圖／ingimage
北市市民大道4段一帶餐館發生連日跳電事件，經濟部表示，經台電調查，是因有燒烤店屬於住宅用電，未向台電申請新增設用電，造成附近區域用電超過線路負荷，導致線路、設備均受損。示意圖／ingimage

近期北市市民大道4段一帶餐館發生連日跳電事件，經濟部今天表示，經台電調查，是因有燒烤店屬於住宅用電，未向台電申請新增設用電，造成附近區域用電超過線路負荷，導致線路、設備均受損。

台電提醒業者，因營業比一般家庭用電量大，如有新開幕店面或新增設用電設備，記得申請新增設用電，台電才能因應設計擴充外線等供電設備，確保供電安全。

經濟部今天在臉書專頁發文表示，前陣子台北市市民大道4段多家餐館發生跳電，經過台電調查，發現有店家屬於住宅用電卻開燒烤店，沒有向台電申請新增設用電，造成附近區域用電超過線路負荷，台電的電力線路跟設備也跟著受損。

經濟部表示，事故發生當下，台電人員即時拉臨時線路跨區復電，並連續2天徹夜搶修到凌晨。

經濟部指出，後續台電也到現場訪視提醒業者，因為營業比一般家庭用電量來得大，如果有新開幕店面或新增設用電設備，記得要申請新增設用電，台電才能因應店家需求，設計擴充外線等供電設備，滿足用電需求也確保供電安全。

供電 台電 經濟部

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