快訊

奧運游泳／蝶腳動作出問題 韓安齊女子200混遭判失格

奧運桌球／打下林昀儒17歲法國新星 4強賽遭樊振東完全輾壓

奧運田徑／「跨欄正妹」張博雅100公尺分組第3 衝進正式預賽

台股大逃殺上演「股市跌倒、房市吃飽」？ 專家：可能這樣連動

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

台股今天上演大逃殺，收盤崩跌1004點，創下史上最大跌點。股市崩跌，房市是否也會受影響？馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，股房連動，如果股市持續修正，房地產也會被拖下水。

不過，股市短時間內急殺，依照過往經驗，房市反而會受益。因為當股市高檔修正時，通常重保本型的，或者是賺到錢的，會先撤出來轉到相對安全的房地產，為房市帶來買氣，出現「股市跌倒、房市吃飽」情況。

何世昌表示，央行在6月13日祭出第六波信用管制，但六都昨天公布7月買賣移轉棟數，六都合計26,555棟，月增11%、年增33%，顯示第六波信用管制並未對房市造成影響。

他表示，展望下半年，由於上半年成交量已高，下半年若要續增並不容易。不過，下半年賣方拿翹、買方追價的情況仍不會改變。

一般預估今年全年買賣移轉棟數約35萬棟，平均一個月約3萬棟，而根據統計，目前二手成屋待售存量只剩約7.46萬戶、大約是2.5個月庫存量，顯示二手屋供給非常緊繃。

由於二手屋貸款變難、利率變貴，預料會有部分需求流入預售市場，若再加上從股市逃出的資金，預料下半年預售市場仍會有不錯表現。

台股 房地產 房市

延伸閱讀

含矽靈洗髮精會導致禿頭？專家揭最佳保養方法

將有颱風生成？ 專家：下周季風環流圈建立 影響日本機會較高

BB槍擊碎蘭陽女中窗 24歲生存遊戲玩家稱「誤射」 專家不買單

7月降息已錯過…市場「經濟衰退」情緒升溫！ 專家：開始定價9月降2碼可能性

相關新聞

郭智輝：推動境內關外搶攻長壽新經濟 商機上看10兆

高齡化社會帶來挑戰與商機，經濟部長郭智輝表示，將結合台灣AI、ICT科技優勢，建構大健康產業生態系，透過推動境內關外，將...

台股慘跌千點拖累房市？ 專家：這點更令人擔心

台北股市今天崩跌1004點，創下史上最大跌點，住商不動產企研室執行總監徐佳馨表示，國內雖有股房連動情況，不過，通常是股市...

台股大逃殺上演「股市跌倒、房市吃飽」？ 專家：可能這樣連動

台股今天上演大逃殺，收盤崩跌1004點，創下史上最大跌點。股市崩跌，房市是否也會受影響？馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，...

盤點國公有宿舍、廳舍改建社宅 內政部喊8年蓋13萬戶

聽到年輕人怨抽不到社會住宅的心聲，內政部國土管理署2日透露，行政院盤點各部會227處國公有土地後，並結合老舊宿舍、廳舍改...

「找到熱情，創造不同日常」 勞動部邀網紅分享創業心法

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今天在新營區舉辦「名人講座」，邀請YouTuber 自媒體網紅艾琳分享創業歷程及心得，她經營...

經濟部要求國產車自製率提升 未來還有高CP值車可買？

經濟部日前拍板，不但國產車要求自製率要逐年提升，更要溯及既往，引發不少車廠抱怨，認為成本將增加，CKD（completely-knocked-down，完全散裝組裝）的模式恐將不復存在。官方此舉除了衝擊產業，對消費者來說，更關心的是，未來是否還有高CP值的車子可以買？而過去已經買到這類CKD的車，未來維修等後勤支援是否還有保障？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。