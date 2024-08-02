台股大逃殺上演「股市跌倒、房市吃飽」？ 專家：可能這樣連動

台股今天上演大逃殺，收盤崩跌1004點，創下史上最大跌點。股市崩跌，房市是否也會受影響？馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，股房連動，如果股市持續修正，房地產也會被拖下水。

不過，股市短時間內急殺，依照過往經驗，房市反而會受益。因為當股市高檔修正時，通常重保本型的，或者是賺到錢的，會先撤出來轉到相對安全的房地產，為房市帶來買氣，出現「股市跌倒、房市吃飽」情況。

何世昌表示，央行在6月13日祭出第六波信用管制，但六都昨天公布7月買賣移轉棟數，六都合計26,555棟，月增11%、年增33%，顯示第六波信用管制並未對房市造成影響。

他表示，展望下半年，由於上半年成交量已高，下半年若要續增並不容易。不過，下半年賣方拿翹、買方追價的情況仍不會改變。

一般預估今年全年買賣移轉棟數約35萬棟，平均一個月約3萬棟，而根據統計，目前二手成屋待售存量只剩約7.46萬戶、大約是2.5個月庫存量，顯示二手屋供給非常緊繃。

由於二手屋貸款變難、利率變貴，預料會有部分需求流入預售市場，若再加上從股市逃出的資金，預料下半年預售市場仍會有不錯表現。