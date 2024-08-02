盤點國公有宿舍、廳舍改建社宅 內政部喊8年蓋13萬戶

聽到年輕人怨抽不到社會住宅的心聲，內政部國土管理署2日透露，行政院盤點各部會227處國公有土地後，並結合老舊宿舍、廳舍改建，取得社宅興建用地，估從2025年起每年可新增1.5萬戶至2萬戶，達成8年興建13萬戶目標。

內政部長劉世芳日前表示，持續透過「直接興建、包租代管、租金補貼」三大方向努力，加速滿足租屋與青年族群住居需求，盡全力達成總統賴清德提出的8年「百萬租屋家庭支持計畫」目標。

據國土署最新統計數據顯示，中央、地方過去8年合計興辦10多萬戶社宅、分布全國22縣市，包括中央興辦5萬6,416戶，占比53.7%，以及地方興辦4萬8,709戶，占比46.3%；其中，已完工戶數3萬1,222戶，進駐戶數則有2萬4,316戶。

另外，今年上半年全國興辦社宅再增加9,795戶，其中中央5,582戶，占比56.99%、地方4,213戶，占比43.01%，可望在年底順利完成全國12萬戶的現階段目標。

國土署指出，行政院已盤點各部會227處國公有土地，並且結合老舊宿舍、廳舍改建，以多元方式取得社宅興建用地，規劃各整體開發地區內3%至5%土地提供社宅使用，預計從2025年起每年可新增1.5萬戶、2031至2032年每年新增2萬戶，可如期達成直接興辦社宅13萬戶階段目標。

國土署說，未來社會住宅推動將會結合生活圈、小造鎮概念、多元社會服務方式，整合產業發展、長期照顧及社會福利資源，納入消費、托老、托幼、高齡照護與社福網絡體系，讓民眾用低於市價的價格，享受高品質居住環境。