快訊

台東驚傳溺水意外…2女學生被大浪捲走 1人獲救、1人失去呼吸心跳

台股斷崖式重挫1004點創史上最大跌點 14檔跌停有3檔千金股

奧運桌球／打敗林昀儒法國17歲新星 喊話擊敗樊振東確保獎牌

盤點國公有宿舍、廳舍改建社宅 內政部喊8年蓋13萬戶

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
許多年輕人抽社宅都搶不到。圖為新北土城員和社宅。記者葉德正／攝影
許多年輕人抽社宅都搶不到。圖為新北土城員和社宅。記者葉德正／攝影

聽到年輕人怨抽不到社會住宅的心聲，內政部國土管理署2日透露，行政院盤點各部會227處國公有土地後，並結合老舊宿舍、廳舍改建，取得社宅興建用地，估從2025年起每年可新增1.5萬戶至2萬戶，達成8年興建13萬戶目標。

內政部長劉世芳日前表示，持續透過「直接興建、包租代管、租金補貼」三大方向努力，加速滿足租屋與青年族群住居需求，盡全力達成總統賴清德提出的8年「百萬租屋家庭支持計畫」目標。

據國土署最新統計數據顯示，中央、地方過去8年合計興辦10多萬戶社宅、分布全國22縣市，包括中央興辦5萬6,416戶，占比53.7%，以及地方興辦4萬8,709戶，占比46.3%；其中，已完工戶數3萬1,222戶，進駐戶數則有2萬4,316戶。

另外，今年上半年全國興辦社宅再增加9,795戶，其中中央5,582戶，占比56.99%、地方4,213戶，占比43.01%，可望在年底順利完成全國12萬戶的現階段目標。

國土署指出，行政院已盤點各部會227處國公有土地，並且結合老舊宿舍、廳舍改建，以多元方式取得社宅興建用地，規劃各整體開發地區內3%至5%土地提供社宅使用，預計從2025年起每年可新增1.5萬戶、2031至2032年每年新增2萬戶，可如期達成直接興辦社宅13萬戶階段目標。

國土署說，未來社會住宅推動將會結合生活圈、小造鎮概念、多元社會服務方式，整合產業發展、長期照顧及社會福利資源，納入消費、托老、托幼、高齡照護與社福網絡體系，讓民眾用低於市價的價格，享受高品質居住環境。

社會住宅 租屋

延伸閱讀

搶社宅好難！台中南屯好宅瘋搶 中簽率不到2成

彰化縣第二處社宅動工 和美「德美好室」規畫105戶

西班牙推動新住房法 馬德里社宅建築物美又價廉

林口世大運社宅空置234戶 租金補貼溢領破億元

相關新聞

郭智輝：推動境內關外搶攻長壽新經濟 商機上看10兆

高齡化社會帶來挑戰與商機，經濟部長郭智輝表示，將結合台灣AI、ICT科技優勢，建構大健康產業生態系，透過推動境內關外，將...

盤點國公有宿舍、廳舍改建社宅 內政部喊8年蓋13萬戶

聽到年輕人怨抽不到社會住宅的心聲，內政部國土管理署2日透露，行政院盤點各部會227處國公有土地後，並結合老舊宿舍、廳舍改...

「找到熱情，創造不同日常」 勞動部邀網紅分享創業心法

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今天在新營區舉辦「名人講座」，邀請YouTuber 自媒體網紅艾琳分享創業歷程及心得，她經營...

經濟部要求國產車自製率提升 未來還有高CP值車可買？

經濟部日前拍板，不但國產車要求自製率要逐年提升，更要溯及既往，引發不少車廠抱怨，認為成本將增加，CKD（completely-knocked-down，完全散裝組裝）的模式恐將不復存在。官方此舉除了衝擊產業，對消費者來說，更關心的是，未來是否還有高CP值的車子可以買？而過去已經買到這類CKD的車，未來維修等後勤支援是否還有保障？

國發基金投資策略優化 劉鏡清：助企業組控股公司

國發會主委劉鏡清接受專訪時表示，如果產業界經營困難、傳統老路走不下去，不如勇敢突破，國發基金將優化投資審議機制，扮演助攻...

延後退世代1／首批X世代明年滿60歲 活得久+通膨 國人請領勞保退休金愈來愈晚

最新調查顯示，國人平均預期退休準備金額為1403萬元，但專家表示，光靠勞保、勞退絕對不夠，這當中可能有600到800萬元你得自己想辦法存，除了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。