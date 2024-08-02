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郭智輝：推動境內關外搶攻長壽新經濟 商機上看10兆

中央社／ 台北2日電
經濟部長郭智輝。記者曾吉松／攝影
經濟部長郭智輝。記者曾吉松／攝影

高齡化社會帶來挑戰與商機，經濟部長郭智輝表示，將結合台灣AI、ICT科技優勢，建構大健康產業生態系，透過推動境內關外，將鄰近國家約4億人口納入目標市場，長壽新經濟商機可望超過新台幣10兆元。

台灣高齡健康產業博覽會今天在台灣世貿一館登場，包括總統賴清德、生策會會長翁啟惠、生策會顧問沈榮津、國科會主委吳誠文、數發部長黃彥男與郭智輝等人出席。

郭智輝致詞表示，全球先進國家面臨高齡化挑戰，經濟部也將結合台灣AI、ICT科技應用優勢，建構大健康產業生態系，涵蓋飲食管理、運動管理、預防診斷及療後復健等領域，藉由技術研發、產業輔導與輔助，提升產業競爭力。

郭智輝表示，透過推動「境內關外」政策，吸引國際觀光客來台，若將鄰近國家約4億人口納入目標市場，長壽新經濟商機不僅3.6兆元，有望超過10兆元。

郭智輝指出，經濟部今年成立智慧服務館參展，與21家企業合作，透過異業合作、展示高齡產業應用，盼透過前瞻技術協助台灣產業轉型升級。

吳誠文致詞表示，賴總統提出健康台灣概念，目標讓民眾從出生到終老都維持在很好的健康狀態。政府編列百億預算推動「高齡科技產業行動計畫」，國科會邀經濟部、衛福部、農業部、數發部、教育部、內政部與文化部等共同推動，今年是推動首年，已經有許多很好的成果。

吳誠文表示，台灣科技與健康產業都在全球享有超高水準，過去科技與健康產業像2條平行軌道，但最好的方法是在這2條軌道上，持續發展技術，並打造一輛高速列車，發展相關應用服務，滿足乘客需求。

吳誠文表示，台灣科技力量龐大，除了硬體產業，也要發展知識應用服務發展，建造台灣主權AI系統，發展健康數據。未來高齡健康產業的發展目標，希望讓民眾不一定要到醫院才能享受高水準服務，持續發展雲端、主權AI也是重要方向。

吳誠文表示，政府除了投資建置超級電腦與資料中心外，也會邀國際大廠到台灣投資資料中心與超級電腦，盼推動台灣主權AI系統。

AI 經濟部 超級電腦

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