富蘭克林：精選收益配置 為迎接降息做好準備

最新美國聯準會利率決議如預期連八凍，維持聯邦基金利率目標於5.25-5.5%高原區間不變，但會後聲明從「高度關注通膨風險」轉向「關注雙重使命(通膨及就業)的雙向風險」，加上7月就業數據低於預期且連續四個月下滑，強化9月降息預期，芝加哥商交所FedWatch最新預估9月降息一碼機率已達89%，年底前可能降息三碼。

富蘭克林證券投顧表示，聯準會釋出最快9月啟動降息的鴿派訊號，主席鮑爾提到近期美國就業市場放緩但仍具備韌性，市場預期美國經濟將朝軟著陸邁進，有利美國股債多頭續航，惟考量美國11月大選前消息面紛擾猶存，在穩控投組波動考量下，建議透過主動式精選持債策略來掌握債市收益機會。

333精選持債密碼 做好迎接降息準備

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊投資長暨精選收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)經理人桑娜．德賽表示，聯準會即將啟動降息有利固定收益資產延續多頭，且因美國經濟可望維持正成長，各債市中最看好公司債市表現，然因高資金成本壓力下的贏家與輸家獲利表現分歧，因此仍需精選持債。整體而言，現階段建議採取公債、投資級公司債、非投資級公司債各約三成的精選收益複合債配置，在金髮女孩經濟環境下，預先做好迎接聯準會降息行情的準備。

富蘭克林證券投顧表示，交由專業經理團隊憑藉財務基本面與評價面深入分析，才能挑到兼具品質和價值被低估的優質企業債，另搭配防禦型政府公債配置及存續期間的靈活調配，方能在仍藏隱患的預期降息趨勢中，主動創造更為穩健的精選收益機會。

美國11月大選前消息紛擾 精選收益策略穩波動

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊投資長暨精選收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)經理人桑娜．德賽表示，美國11月將舉行大選，共和黨若勝選將可望維持減稅；民主黨若勝選稅收將增加，但支出恐花費更多，均無助改善財政赤字。富蘭克林證券投顧指出，各債市雖可受惠降息利多加持，但同時亦潛藏波動隱患，建議投資人宜避免重押單一債種，透過由專家主動管理、具彈性配置優勢的複合債券型基金，做為投資組合中的核心配置，在防禦股市波動、利率及債信風險等多重不確定因素之餘，亦同步兼顧債市多元收益機會。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)為環球美元複合債券型基金，可順應宏觀局勢發展，靈活彈性配置各種不同類型的債券，截至6月底持債到期殖利率為6.25%*，平均5.45年到期，投組配置以高品質債為主，現階段於政府公債、投資級公司債和非投資級公司債各有約三成配置，由專業經理團隊主動式管理精選持債，搭配每月配息股份可供選擇，期為投資人打造穩控風險並兼顧收益機會的核心債券組合。

基金各期間績效領先(%)

資料來源：理柏資訊，A股美元累積股份台幣計價截至2024/7/31，波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差。基金過去績效不代表未來績效之保證。

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