國發基金投資策略優化 劉鏡清：助企業組控股公司

國發會主委劉鏡清接受專訪時表示，如果產業界經營困難、傳統老路走不下去，不如勇敢突破，國發基金將優化投資審議機制，扮演助攻角色，協助企業組控股公司，走出海外打國際盃，將由工具機產業打頭陣，南部某產業也已經來掛號，此外，他期盼以此方式，推動世界級服務業。

國發會主掌統籌協調國家經濟重大政策，作為跨部會溝通平台，素有「財經小內閣」稱號，凸顯其重要性不言可喻，賴政府上任後，隨即延攬來自業界的劉鏡清擔任國發會主委。

他曾擔任IBM全球企業諮詢服務事業群總經理，也待過PwC資誠企業管理顧問股份有限公司，儘管劉鏡清曾說，他踏入政府機關工作是意外人生，但上任後不到80天，便端出產業政策解方，力拚百日施政有感。

劉鏡清接受專訪表示，將修正國發基金投資作業規範及投資評估審議委員會設置作業要點，優化投資審議程序，當產業願意打團體戰、合組控股公司，進軍海外，便可申請產業創新轉型基金；但國發基金不會盲目投資，有潛力之餘，還得有能力。

團結力量大 工具機產業可望打頭陣進軍國際盃

近年工具機產業在中國低價傾銷，以及日圓狂貶的雙重壓力夾殺下，哀鴻遍野，劉鏡清表示，根據工具機業者提供數據，去年台灣呈現雙位數衰退，中國卻是倍數成長，企業經營愈來愈艱辛；溝通過程中，有些公司直接詢問，政府是否能夠再給一些利息或是貸款優惠。

劉鏡清表示，台灣和中國相比，中國鐵礦砂就在隔壁，台灣則要從澳洲進口，經過中鋼之後才到業者手上，各項成本貴太多，價錢不可能贏；而且政府利息、智慧機械等補助行之有年，就算加碼，也是「氧氣瓶」作用，只能讓業者多活一陣子，「我問他們，你要多活一年，還是要翻身？如果只要多活幾個月，我介紹經濟部給你，想要翻身就坐下來談」。

劉鏡清向工具業者暢談成立產業控股公司的理念，鼓勵業者以數位化、成立控股公司等方式，打團體戰走向海外市場，大聯大控股、城邦集團都是很好的案例。

劉鏡清指出，產業資本化以後，有了資本，可以進行通路、營運改善，或是透過數位化優化各個環節、提升研發效率等，但沒錢就什麼都做不了；經過分享與解釋後，已有業者表態有意願進行，若有意退場也可藉此機會退場。

除了工具機產業成立控股公司有譜，劉鏡清表示，南部某產業也找上門，雖然進度還不夠成熟、無法透露更多細節，但業界是有意願的。

台灣高科技產業能量享譽國際，劉鏡清透露，台積電赴美投資後，底下的小型供應鏈也想前進美國，但考量美國不論公司管理、會計師作帳、倉庫成本，什麼都貴，再者，單槍匹馬與美國政府談判更是耗費精神，對小公司是大挑戰，近期有聽到台積電底下供應鏈有意成立控股公司，集結力量進軍美國。

不過劉鏡清說，國發基金投資標的是把生意做大，要有轉型能量，此案屬於讓供應鏈更輕鬆整合資源，並不符合。

相較已站穩腳跟的科技業，劉鏡清認為，台灣服務業吸納大量就業人口、國內生產毛額比重達6成，期待傳統服務業能夠透過組控股公司的方式走出世界，其中又以資訊服務業最具潛力，「第一個要拉的是資訊服務業」。

劉鏡清說明，當產業決定成立控股公司，將規模做大、進軍海外，若需要資金協助，可以申請產業轉型基金，「我們可以投資，協助他們進軍全球」。

國發基金本來就肩負加速產業創新轉型、促進經濟轉型及國家發展的政策任務，但過去因為投資審議決策過程不夠細膩，踩雷案頻傳，受到外界質疑。

劉鏡清坦言，回顧過去國發基金的投資經驗，投資不少上市櫃公司，但因好的公司具備自行於市場募資的能力，反而是不好的才來。

因此他決定優化國發基金投資規範，強化來自產業的專業意見能量、要求必須實地訪視，在意見分歧時，不會倉促決定，「以前比較公務化，現在走得更商業化」。

國發基金優化流程 劉鏡清要團隊放膽做有事「我扛」

國發基金投資個案有3道關卡，第一階段是政策評估會，由政府單位檢視是否符合政策目標，第二階段是投資評估審議會，就計畫可行性及未來發展性進行審議，第三階段提請管理會討論。

劉鏡清與國發基金討論過後，將朝3大方向優化程序。首先，第一關過去是由政府部會代表檢視是否符合政策方向，但各部會評審可能不夠清楚產業，未來此階段將加入3位產業專家，審視申請者到底是否具備足夠能力，「產業委員會看能力夠不夠，不是你要轉（型）就一定要幫」。

第2，在第二關卡投資評估審議階段，以前是過半同意即可，現在提高門檻至2/3同意，強化投票前訪視公司的機制，藉此更了解公司情況。

第3，以前國發基金審議「一定會決定」，但其實外面投審機制遇到意見分歧時，一定會再審，國發基金也作出調整，在投票yes或no的欄位之外，增加「無法決定」，讓委員資訊不足時，也能投下保守票，當無法決定的票數較多，便會重評。

劉鏡清透露，先前他聽到立院調查權行使三讀，立法院得經院會決議設調查委員會後，很怕傷到團隊士氣，第一件事就是跑到國發基金召集所有人，告訴大家「面對立委是我、被調查是我，你們不要緊張」。

劉鏡清直言，他花很多時間告訴國發基金團隊「我扛」，希望年輕人不要被打擊信心，繼續履行職責。