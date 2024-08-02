科技人多忙？海英俊買普吉島「分時度假」20年沒去過

台達電（2308）前董事長海英俊意外8月1日現身半年報法說會現場，向支持台達電的法人及媒體致謝與道別，他透露退休後生活計畫是遊山玩水及與親人美國團聚，11月會到普吉島度假，背後原因竟然是20多年前買了「分時共享」（timeshare），但一次都沒去過，現在親友勸他退休後總該可以去用一次了。

科技人工作有多拚？從海英俊的退休告別感言可以窺見一二。海英俊無預警現身法說會，主要是想跟支持台達電的一群老友（包括法人分析師及媒體）道謝，並告別，海英俊1999年加入台達電，今年正好是25個年頭，時光飛逝，他坦言被許多人勸說：還可以做，何必早退？他打趣說，因為不想像拜登這樣被大家請下場，不如自己趁走得動多跟美國家人及朋友相聚。

台達電在中國大陸有多座工廠，過去幾十年，海英俊每年都到中國大陸工作，下機場後，都是兩點來回（工廠跟旅館），外面是什麼樣子都沒看過，因此朋友邀他8月先去敦煌看一看，11月則要去普吉島，因為他20多年前（註：2000年左右台灣時興海外分時度假投資方案）買了分時度假後，就一次也沒去過，現在終於該去一趟使用權利。

「我看了我以前那個本子，這個日子是怎麼過的，每一天都是8個～10個會議，連吃中飯的時間都沒有。」海英俊說，過去20年台達電全球做許多路演（roadshow），所幸一路都挺過來，也期望外界繼續支持台達電。

回顧服務台達電25年，他坦言還依稀對第一次法說會印象深刻，當年台達電還很小，參加法人小貓兩三隻，還因此被人同情說可憐，如今物換星移，近年台達電法說會不僅現場爆滿，還曾一度因人數過多得另闢其他會議室以網路轉播方式舉行。「我還開玩笑說，是不是可以賣票？」海英俊幽默地說。

台達電企業形象正派，海英俊坦言，不管法說會多少人到場，人多人少，主要是要跟投資界及媒體做透明的溝通，他讚揚有一家媒體稱台達電「不打誑語」不亂說話，不做誤導性的預測說沒把握的話，所有人資訊對等，真實透明，是他認為最中肯的評價。

而被質疑退休會不會無聊？海英俊不以為然，他顯然十分關注美國總統大選及AI等科技發展，留意川普、拜登跟賀錦麗動態，也關注新科技，甚至聽完全場台達電法說會，儘管身體退休了，但關心產業的心情仍十分貼近。