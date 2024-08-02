國泰世華看美國9月有望降息 美元高位震盪偏弱

國泰世華銀行在美國FOMC會後的市場展望指出，美國9月有望降息，有助提振美國景氣，美元高位震盪偏弱。

這次FOMC會議，傳遞重要訊息為：

●政策利率：維持5.25%~5.50%區間。

●美聯準會（Fed）主席鮑爾會後表示：（1）通膨下滑取得良好進展，第2季數據強化Fed降息信心；（2）Fed對美國就業轉弱情形保持警惕；（3）若條件允許，將在9月啟動降息。

●9月19日FOMC會議前，需關注通膨與就業數據變化：8月14日、9月11日的消費者物價指數（CPI），8月30日的個人消費支出物價指數（PCE），以及8月2日、9月6日的非農就業報告（NFP）。

根據這次會議結果，國泰世華銀行展望可能降息的時間點及降息幅度：

●Fed態度明顯轉鴿，主席鮑爾表示，若通膨走勢持續降溫，9月將降息。

●目前期貨市場隱含9月、11月、及12月各降息1碼，不過考量通膨及就業情勢後，現階段仍預估今年總共降息2碼的可能性較大。若9月降息，預期12月仍有1碼的降息空間。

政策利率維持不變下，總經、股、債、匯市的後續表現：

●總經：高利環境影響下，美國經濟保持溫和增長，第2季GDP季增年率為2.8%。然而，Fed調整政策的觀察重點，仍著重在就業及通膨的降溫情形，目前預期9月將首次降息，在啟動新一輪降息循環後，有助提振美國景氣升溫。

●股市：2024年以來，股市的表現非常強勁，但在大漲的過程中缺乏波段性的拉回，致使近期股市出現乖離率修正，不過，股市適度降溫恰好為Fed提供降息理由，避免市場情緒過熱。操作上，短線乖離過大，市場將進入調整期，若股市乖離率進一步下降後，應站買方思考。

●債市：通膨延續降溫，Fed態度轉鴿，帶動美債殖利率滑落。高利環境尾聲下，若美債殖利率出現波段性回升，應視為加碼債市的良機。

●匯市：美國降息預期升溫，不過歐洲亦在降息循環，加上日本仍有升息空間，研判未來數月美元高位震盪下稍偏弱勢。

美大選是否將影響Fed利率政策步調？國泰世華銀行指出投資人應該留意哪些風險與機會：

●Fed主席鮑爾在會後記者會強調，利率政策並不受政治因素左右。國泰世華銀行仍建議投資人需留意川普提倡的降低企業稅率、加徵關稅、限制非法移民等政策，對後續美國物價的影響。

日銀（BOJ）宣布升息，美聯準會則準備開啟降息，美日利率政策差異下，國泰世華銀行看待日圓走勢為：

●日銀啟動升息，看得出將貨幣政策正常化的決心。今年10月或明年仍有進一步調升利率的可能性存在。

●未來日圓升值幅度取決於三個要素：（1）Fed降息幅度超乎預期（今年降息達到3碼）；（2）日銀升息幅度超乎預期；（3）金融市場拉回的幅度擴大。