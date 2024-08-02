勞團提勞基法修法 盼提高加班費

今年適逢勞基法上路四十周年，由全國各地產總、產職業類別的總工會、產職業工會、中華電信工會、工傷協會和台灣國際勞工協會等組成「尊嚴勞動修法聯盟」昨公布勞團版的勞基法修正草案，內容涵蓋提高加班費、增加國定假日天數、增加退休金、提高罰則、保障工作權、保障弱勢等六大方向。

聯盟表示，後續將拜會朝野黨團，預計九月將草案送入立院，盼下會期啟動勞基法修法。勞動部回應，將秉持保障勞權、衡平勞資關係原則，聽取各界意見、審慎評估。

台灣食品加工業產業工會聯合會理事長王逸翔指出，勞基法加班費率四十年不變，聯盟主張提高現行加班費率，休息日、國假、特休的出勤費率也應提高。同時也主張明訂事業單位應拿出百分之三的年度盈餘分給勞工。

此外，聯盟也主張應恢復一例一休時砍掉的七天國定假日，明定國假不得低於十九天。桃園市產業總工會理事長朱梅雪說，日本、南韓年總工時比台灣低，日本國假十六天、南韓十五天國假也比台灣多，國假能有效降低年總工時，更可帶動國旅商機。

新高市產業總工會的理事長何政家點出，雇主不怕違反勞基法的主因在於罰則過輕，建議增訂當雇主積欠工資、加班費等累計超過一百萬元，可移送法院限制出境，若雇主讓勞工工作負荷過重導致職災，應有刑責；屢罰不改的累犯，參照酒駕等規定，須接受八小時以上的勞動法治教育等。