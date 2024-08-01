麻省理工「台灣論壇」大談生成式 AI 廣達高管驚喜登台

美國麻省理工學院（MIT）旗下產業聯絡計畫（ ILP）攜手台灣時代基金會（Epoch Foundation）近日以「生成式人工智慧Generative AI」為題，找來包括廣達（2382）在內，共8個合作夥伴齊聚，正式召開一年一度的「台灣研究論壇」。現場約有300名來自工業界、政府、學術界和初創公司的專家與會，廣達也派出有「AI大將」之稱的技術長張嘉淵登台，吸引市場關注。

據悉，美國MIT旗下產業聯絡計畫（Industrial Liaison Program, ILP）主要是以具資深業界背景的產業聯絡專家作為代表，幫助目標企業了解最新的MIT研發狀況、提供切合需求的MIT資源給會員公司、針對研發投資及技術授權給與建議等，團隊期盼藉學術研究的前瞻性，結合企業對產品創新的未來發展，幫助產業市場迎戰「AI巨浪」的到來。

事實上，張嘉淵不僅身兼廣達集團技術長一職，更也是內部「量子計算機領域」的首席技術官，以其專業的能力帶領「智慧醫療」及「健康照護」等事業群飛速成長。至今張嘉淵已在廣達任職超過24個年頭，而他自從2000年加入公司以來，便持續不間斷的奮發學習，將不同領域的專業技術學以致用，最終晉升為BU12事業部總經理。