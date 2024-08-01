快訊

奧運拳擊／5比0力退第3種子 陳念琴勇闖8強發送愛心、飛吻

麻省理工「台灣論壇」大談生成式 AI 廣達高管驚喜登台

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
美國麻省理工學院（MIT）「台灣研究論壇」登場。翻攝自MIT
美國麻省理工學院（MIT）「台灣研究論壇」登場。翻攝自MIT

美國麻省理工學院（MIT）旗下產業聯絡計畫（ ILP）攜手台灣時代基金會（Epoch Foundation）近日以「生成式人工智慧Generative AI」為題，找來包括廣達（2382）在內，共8個合作夥伴齊聚，正式召開一年一度的「台灣研究論壇」。現場約有300名來自工業界、政府、學術界和初創公司的專家與會，廣達也派出有「AI大將」之稱的技術長張嘉淵登台，吸引市場關注。

據悉，美國MIT旗下產業聯絡計畫（Industrial Liaison Program, ILP）主要是以具資深業界背景的產業聯絡專家作為代表，幫助目標企業了解最新的MIT研發狀況、提供切合需求的MIT資源給會員公司、針對研發投資及技術授權給與建議等，團隊期盼藉學術研究的前瞻性，結合企業對產品創新的未來發展，幫助產業市場迎戰「AI巨浪」的到來。

事實上，張嘉淵不僅身兼廣達集團技術長一職，更也是內部「量子計算機領域」的首席技術官，以其專業的能力帶領「智慧醫療」及「健康照護」等事業群飛速成長。至今張嘉淵已在廣達任職超過24個年頭，而他自從2000年加入公司以來，便持續不間斷的奮發學習，將不同領域的專業技術學以致用，最終晉升為BU12事業部總經理。

此外，這次活動除了邀請大家以「生成式 AI 塑造未來」等課題進行討論外，也邀請五家Garage+ 初創公司的高管一同參加，並各自帶來許多亮點，其中，包括Aemass首席運營官兼聯合創始人、Aiello CEO兼聯合創始人、Coherence Bio首席執行官兼聯合創始人、COMMEET 雲端費用管理系統首席執行官兼聯合創始人、Turing Space首席執行官兼創始人等，都各自展示許多創新的技術及知識，令現場眾人嘆為觀止。

廣達。記者吳康瑋／攝影
廣達。記者吳康瑋／攝影

AI MIT 廣達

延伸閱讀

AI 大潮來了！廣達林百里技壓百大企業 親口保證「AI會再燒一段時間」

蘇姿丰救AI村！AMD、NVIDIA 上漲 台股AI村民開紅盤

超微：AI晶片需求超預期 二度上修今年MI300業績預估

高科大2教授收錢助學生寫論文 高管、負責人…至少5生學位恐撤銷

相關新聞

AI概念股夯！政府退休基金持股前十大 鴻海大翻身、多「這檔」新面孔

勞動基金運用局及公務人員退休撫卹基金管理局1日公布旗下各基金截至2024年6月底投資台股前十大個股，鴻海（2317）占比...

製造業無薪假又升溫！車床製造、電子線材、金屬零組件廠 通報300多人

勞動部1日發布最新減班休息（無薪假）統計。截至7月底，有248家、4,437人實施無薪假，較上一期增加20家、576人，...

大豐收！三大政府退休基金上半年收益近兆元 已賺超過去年一整年

因市場看好AI應用，6月全球主要金融市場延續多頭上漲格局，帶動政府相關基金收益數水漲船高。截至2024年6月底，包括勞動...

麻省理工「台灣論壇」大談生成式 AI 廣達高管驚喜登台

美國麻省理工學院（MIT）旗下產業聯絡計畫（ ILP）攜手台灣時代基金會（Epoch Foundation）近日以「生成...

未來哪個領域用電成長最多？童子賢點3產業：重中之重是選擇不排碳的發電

和碩（4938）董事長童子賢1日表示，未來幾年台灣的用電成長，會因為先進晶片製造與雲端暨邊緣運算產品製造，加上電動車（E...

勞工、軍公教退休金靠「這檔」 政府退休基金持股占比達高達三至四成

勞動基金運用局1日公布旗下各基金截至2024年6月底台股前十大持股，台積電（2330）仍拔得頭籌，且因今年上半年台積電股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。