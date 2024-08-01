製造業無薪假又升溫！車床製造、電子線材、金屬零組件廠 通報300多人

勞動部1日發布最新減班休息（無薪假）統計。截至7月底，有248家、4,437人實施無薪假，較上一期增加20家、576人，主要是製造業人數增加600人之多。這期有車床製造、電子線材、金屬零組件等三家業者，因訂單減少，共實施300多人無薪假。

勞動部統計指出，目前製造業有151家、3,573人實施無薪假，占全體無薪假人數的八成，較上期增加21家、600人。四大製造業中，金屬機電業增加19家、537人最多；資訊電子增加2家、81人。化學工業及民生工業則大致持平。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，金屬機電產業是無薪假的重災區，這期有三家較大型業者，皆因訂單減少，而實施無薪假。一家是車床製造通報100多人實施無薪假，月休三天，實施三個月；一家電子線材製造業通報100多人實施無薪假，月休三天，實施二個月。上述二家都曾經實施過無薪假。

她並說，另有一家做金屬零組件，通報100多人實施無薪假，月休二天，實施三個月。這家是第一次實施無薪假。

不過她也表示，一家鈑金製造的業者提早停止實施100多人無薪假，原訂是要實施至八月底，提早於7月中旬結束。

她認為，製造業無薪假有進有出，且未集中在特定產業；另從長期趨勢來看，製造業無薪假自2023年8月底10,337人呈一路下降，至今年4月底約5,000人，至5月底約3,000人，整體來看，長期仍是下降走勢。