勞工、軍公教退休金靠「這檔」 政府退休基金持股占比達高達三至四成
勞動基金運用局1日公布旗下各基金截至2024年6月底台股前十大持股，台積電（2330）仍拔得頭籌，且因今年上半年台積電股價漲幅高達62.9%，占比大幅提升，占新制勞動基金投資台股的29.07%，占勞保基金42.11%，占退撫基金39.56%。換言之，台積電是政府相關退休基金最大持股標的，可說是勞工及軍公教退休金的護國神山。
根據勞動基金運用局公布半年報，截至6月底，新制勞退基金自營及委外代操合計的前十大持股，以台積電29.07%穩居第一，較去年底的24.73%提升了4.34個百分點。
截至今年6月底止，勞保基金持有台股前十大持股，台積電續以42.11%居冠，較去年底持股35.76%大增6.35個百分點。
根據退撫基金管理局公布，截至今年6月底止前十大持股，護國神山台積電占比攀升至39.56%，比去年底的31.1%大增8.46個百分點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言