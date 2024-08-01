大豐收！三大政府退休基金上半年收益近兆元 已賺超過去年一整年
因市場看好AI應用，6月全球主要金融市場延續多頭上漲格局，帶動政府相關基金收益數水漲船高。截至2024年6月底，包括勞動基金、國民年金保險基金、及公務人員退休撫卹基金等三大政府退休基金，收益數合計9,967.4億元，逼近兆元；6月單月進帳2,483億元，表現亮麗。
勞動基金、國民年金保險基金、及退撫基金等三大政府退休基金，2024年上半年收益數皆已超過2023年全年收益數。若全球金融市場下半年走穩，收益數還會持續走高，2024年將是大大豐收的一年。
勞動基金截至6月底止運用規模為6兆7,496億元，評價後收益數為7,993.2億元，逼近8,000億元，創歷年同期新高，收益率13.03％，6月單月收益數為1,919.4億元，為歷年單月第三高。
儘管7月底台股受國際市場影響出現大幅震盪，勞動基金運用局副局長劉麗茹1日指出，7月台股指數下跌3.62%，但國際股市則呈小幅上漲，預期勞動基金截至7月底收益數有機會呈小幅增加。
新制勞退基金運用規模為4兆3,744億元，收益數為5,398.7億元，收益率12.96％；舊制勞退基金運用規模為1兆520億元，收益數為1,300.7億元，收益率14.88％；勞保基金運用規模為1兆952億元，收益數為1,226.3億元，收益率14.06％。
受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金運用規模為6,020億元，收益數為697.3億元，收益率為13.93％。
就長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（2014~2024年6月）平均收益率為6.72％，國保基金近10年多（2014~2024年6月）平均收益率為7.27％，長期投資績效穩健。
退卹基金截至今年6月底，規模為9,862.1億元，收益數為1,276.9億元，收益率為14.61%。其中，國內投資金額為5,443.7億元，配置比例為55.20%；國外投資金額為4,418.4億元，配置比例為44.80%。
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