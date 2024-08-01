7月PMI、NMI雙雙下跌…中經院曝受2變數牽動：轉為「審慎樂觀」

中華經濟研究院今天發布7月製造業及非製造業採購經理人指數雙雙下跌，其中製造業採購經理人指數（PMI)續跌1.5個百分點至52.2%，雖連續三個月維持擴張，但擴張趨緩，且指數連續兩個月下跌；非製造業（NMI)回跌1.3個百分點至57.3%。中經院院長連賢明表示，7月PMI指數下跌主要受美國總統選情牽動台灣製造業展望，中國大陸水災等災情也讓廠商重新評估下半年景氣，整體情勢是從過去「非常樂觀」轉為「審慎樂觀」，目前復甦看起來還是成長態勢，只是有不確定性。

對於PMI連續兩個月下跌，是否意味景氣出現轉折點？中經院副院長王健全表示，主計總處第二季經濟成長率雖下修，但若扣基期因素仍可看出景氣正常復甦，只是成長幅度趨緩，目前需求面急單短單比較多，長單還要觀察，因此目前是正常復甦，不是強勁復甦。

中經院台灣PMI調研團隊副研究員陳馨蕙表示，5月是PMI波動新高，此次是高點後有點趨緩，與製造業下滑有關，原因是美國總統大選出現重大變化，川普對兩岸產業及半導體發言，影響市場情緒，大家對下半年風險不確定性調整，只能說是「屬於波動」，是大家趨於審慎，不是「轉折」。

繼6月製造業PMI指數從55.4高點回跌1.7個百分點至53.7%後，7月PMI續跌1.5個百分點至52.2%。

五項組成指標中，經季調之新增訂單、生產與人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間上升（高於 50.0%），存貨持續緊縮（低於 50.0%）。其中新增訂單指數連續4個月擴張，惟指數在5月攀升至2021年8月以來最快擴張速度63.8%後，擴張速度持續趨緩，指數續跌5.3個百分點至53.9%。 生產數量指數也續跌2.5個百分點至53.9%，連續第4個月擴張。

從產業別來看，部分導因於美國大選等地緣政治不確定性，基礎原物料產業PMI中斷連續2個月擴張轉為緊縮。電力暨機械設備產業之新增訂單與生產指數大幅回跌超過10.0個百分點轉為緊縮，致使電力暨機械設備產業PMI僅維持1個月的擴張隨即轉為緊縮，指數回跌6.8個百分點至47.4%。

7月六大產業中僅三大產業PMI擴張，各產業依擴張速度排序為化學暨生技醫療產業（59.0%）、食品暨紡織產業（54.3%）與電子暨光學產業（54.2%）。電力暨機械設備產業（47.4%）、交通工具產業（47.8%）與基礎原物料產業（49.1%）皆回報 PMI為緊縮。

在未來六個月展望部分，7月指數續跌4.2個百分點至55.0%。 六大產業中，四大產業未來六個月展望呈現擴張，各產業依擴張速度排序為電子暨光學產業（59.0%）、交通工具產業（55.6%）、化學暨生技醫療產業（55.1%）與電力暨機械設備產業（51.3%）。僅基礎原物料產業（47.8%）未來六個月展望呈現緊縮。食品暨紡織產業則回報未來六個月展望呈現持平（50.0%）。

7月台灣非製造業NMI指數回跌1.3個百分點至57.3%，續呈擴張，惟股市回跌、央行升準一碼、房市第六波管制以及國際航線運價回跌，影響商業活動、新增訂單指數與未來展望指數皆呈現擴張趨緩走勢。