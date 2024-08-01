任內市值成長608億！威盛董座陳文琦獲2024 HBR「台灣企業領袖100強」

2024《哈佛商業評論》（Harvard Business Review; HBR）全球繁體中文版〈台灣企業領袖100強〉評比出爐，百強名單（7月31日）正式出爐並於當日舉行贈獎典禮，威盛集團董事長陳文琦入榜2024 HBR台灣企業領袖100強，其任內累計總股東報酬率 446％，任內市值成長608億，任內年平均EPS 2.3，ESG評等佳。

隨著AI創新時代的來臨，威盛集團在董事長陳文琦的帶領下，將持續AI核心技術的發展，在產品和商業模式上不斷創新，為客戶提供業界最優的解決方案和服務，助力客戶實現成長盈利，以期達到共享共榮共好。同時在集團中培養員工紀律、誠信和積極的信念，並貫徹執行公司的核心價值觀及落實ESG的理念，致力於為威盛集團創造更多的營收。

〈台灣企業領袖100強〉本評比自2016年起，每兩年進行一次評比，主要依循美國英文版的〈全球執行長100強〉的調查方式，今年進行至第五屆；依據《哈佛商業評論》分析指出本屆入榜的100家企業領袖，企業總市值高達42.98兆台幣，占全部台股上市企業總市值64.72兆台幣的66.4％，對台灣經濟的影響力動見觀瞻。綜觀2024〈台灣企業領袖100強〉的榜單，AI相關產業佔了很大比例，反應了AI的蓬勃發展趨勢。

〈台灣企業領袖100強〉的評比標準，財務構面占85％，ESG構面占15％。財務構面包含三項指標：企業領袖任內市值成長金額、任內累計總股東報酬率（TSR）、任內年平均EPS（每股純益）。