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美國大選牽動 中經院7月PMI續跌至52.2、連三月擴張

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
中華經濟研究院1日發布今年7月台灣製造業採購經理人指數（PMI）52.2，為連三月擴張，廠商未來六個月展望指數則已連六月擴張，中經院院長連賢明表示，廠商態度從過去非常樂觀轉為「審慎樂觀」。示意圖。本報系資料庫
中華經濟研究院1日發布今年7月台灣製造業採購經理人指數（PMI）52.2，為連三月擴張，廠商未來六個月展望指數則已連六月擴張，中經院院長連賢明表示，廠商態度從過去非常樂觀轉為「審慎樂觀」。示意圖。本報系資料庫

中華經濟研究院1日發布今年7月台灣製造業採購經理人指數（PMI）52.2，為連三月擴張，廠商未來六個月展望指數則已連六月擴張，中經院院長連賢明表示，廠商態度從過去非常樂觀轉為「審慎樂觀」。

中經院指出，台灣7月PMI自53.7回跌至52.2，指數續跌1.5。連賢明表示，指數續跌主因美國總統選情牽動台灣製造業展望，同時大陸極端氣候影響部分產業生產與採購進程，是讓廠商比較猶豫的主因，廠商希望得到更清楚資訊，再做下一步投資的評估。

中經院第三研究所副研究員陳馨蕙則以「雜音」來形容近期的全球政經情勢變化；中華採購與供應管理協會顧問白宗城表示，目前廠商多亦步亦趨摸著石頭過河，且對風險意識有滿明顯的拉升。

至於各產業不均衡復甦的情況是否已經改善？連賢明表示，科技業部分的半導體及半導體相關化學產業依舊相當強勁，機械設備產業動能相對較低，部分產業廠商還在消化近期美國總統大選的變化。

連賢明表示，美國總統大選是下半年景氣復甦最大變數，許多廠商都在評估其後續對電子和半導體產業的影響。此外，美國聯準會（Fed）是否會如外界預期的在9月啟動降息，也是另一不確定因素。

中研院研究員簡錦漢則指出，PMI指數連三月擴張，主要是AI產業持續發酵結果，AI熱潮可謂方興未艾，而且目前AI只是剛開始，接下來台灣還有很長時間可以利用這個熱潮來發展，這也是為什麼台灣無論在GDP和PMI表現，都比南韓和新加坡來得好的主因。

7月台灣非製造業經理人指數（NMI）同樣續呈擴張，惟股市回跌、央行升準一碼、房市第六波管制以及國際航線運價回跌，影響指數回跌1.3至57.3，商業活動、新增訂單指數與未來展望指數皆呈現擴張趨緩走勢。

GDP PMI 半導體 美國聯準會 製造業

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