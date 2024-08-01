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2期作高粱收入保險即起受理投保 9月底截止

中央社／ 台北1日電
農金署今天表示，自民國111年開辦的高粱收入保險。圖／聯合報系資料照片
農金署今天表示，自民國111年開辦的高粱收入保險。圖／聯合報系資料照片

高粱是農業部鼓勵轉作的雜糧之一，農金署今天表示，自民國111年開辦的高粱收入保險，持續辦理中，今年1期作投保率達98%，2期作即日起受理投保，9月底截止。

農業部農業金融署發布資訊指出，高粱收入保險試辦地區包含桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義縣、台南市及金門縣等8縣市，此保險2期作的投保期從8月1日起到9月底止，由高粱集團產區營運主體（農會）擔任保險人，提醒有申報契作高梁的農民至農會簽章繳費，即可完成投保手續。

保費部分，農金署說明，農業部補助1/2，部分縣市政府有加碼補助；高粱收入保險採縣市區域產量認定方式，理賠標準以每公頃基準收入（產量、保障程度、價格）與每公頃實際收入的差額計算。

農金署補充，112年度台灣本島及金門受乾旱及颱風等影響，造成高粱單位面積產量減少，出險理賠逾新台幣2647萬元，確實發揮減低損害功能。

保險 農業部 金門

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