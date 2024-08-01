再加碼！中小企業千億振興融資 總額度達9千億元
為協助中小企業因應疫後經濟復甦，財政部督導八家公股銀行於去年4月推動「中小企業千億振興融資方案」，提供微型及新創事業、中小企業之疫後振興資金需求。財政部表示，考量企業復甦資金需求仍殷，將再增加融資額度3,000億元，總額度擴大達9,000億元，並延長申貸期限至2025年底，協助企業振興發展。
財政部說明，本方案係配合經濟部協助中小型事業疫後振興專案貸款，由公股銀行同步推出之方案，希望能提供中小企業多元選擇，發揮金融支援企業之政策加乘效果，自2023年4月中旬起開辦迄今，原定融資額度3,000億元，2023年12月再增為6,000億元，實施期間將至2024年12月31日屆滿。據八家公股銀行統計截至今年6月底累計核貸金額達5,713億餘元，共協助55,623家企業，成效良好。
財政部進一步表示，本方案核貸金額截至目前已超過融資額度6,000億元之九成五，且九成為周轉金運用，顯示中小微企業復甦仍緩，資金需求甚殷，經洽公股銀行提高本方案規模，再度增加額度3,000億元，總額度擴大達9,000億元，並延長期限至2025年底，以協助中小企業快速復甦並穩健經營，扶持創新與轉型升級，提升產業競爭力。財政部表示，中小企業相關融資需求，歡迎洽詢公股銀行申辦。
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