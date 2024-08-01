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端振興融資方案 ！國發會助地方創生度過颱風衝擊 即日起上路

中央社／ 台北1日電
國發會主委劉鏡清今天宣布「國發基金協助地方創生事業振興融資方案」，透過放寬適用對象、利息補貼、10成信用保證及信保手續費政府出等4大措施，協助地方創生事業度過颱風凱米衝擊。國發會主委劉鏡清。聯合報記者曾原信／攝影
國發會主委劉鏡清今天宣布「國發基金協助地方創生事業振興融資方案」，透過放寬適用對象、利息補貼、10成信用保證及信保手續費政府出等4大措施，協助地方創生事業度過颱風凱米衝擊。國發會主委劉鏡清。聯合報記者曾原信／攝影

國發會主委劉鏡清今天宣布「國發基金協助地方創生事業振興融資方案」，透過放寬適用對象、利息補貼、10成信用保證及信保手續費政府出等4大措施，協助地方創生事業度過颱風凱米衝擊，方案即日起上路，至114年6月30日止皆可申請。

為協助受颱風凱米影響的地方創生事業度過災情衝擊，劉鏡清今天宣布「國發基金協助地方創生事業振興融資方案」。透過放寬適用對象、利息補貼（補貼2.22%）、10成信用保證及信保手續費政府出等4大措施，協助地方創生事業發展營運或受天然災害影響取得復甦及振興所需資金。方案即日啟動，至114年6月30日止皆可申請。

國發會將地方創生視為均衡台灣的重要政策方向，考量颱風凱米對地方創生事業所造成衝擊，便最短時間內，研提協助地方創生事業振興融資方案。

國發會今天發布新聞稿說明「國發基金協助地方創生事業振興融資方案」細節，此方案由國發基金提供信用保證專款，協助地方創生事業在貸款額度新台幣500萬元內，提供優惠措施。

首先在放寬適用對象部分，將獲選為國家發展委員會地方創生青年培力工作站的申請單位、獎勵青年投入的地方創生事業及通過「行政院地方創生會報」工作會議認定的地方創生事業，納入適用對象。

第2是利息補貼，依中華郵政2年定期儲金機動利率（現為1.72%）的基礎上，額外加碼0.5%。

第3是信用保證成數由原本的9成，加碼至10成。第4，信保手續費政府出，也就是說，政府將全額補貼信用保證手續費。

國發會表示，國發基金除了地方創生事業振興融資方案，創業天使投資方案及其他各項投資方案也將加強協助業者申請，希望協助地方創生事業共同度過風災難關。

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