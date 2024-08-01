行政院否認有說2030年將重啟核電 經濟部也發聲了

行政院發言人今（1）日否認，行院院長卓榮泰日前接受《日經》專訪時，有提到2030年將重啟核電。經濟部也回應表示，院長說明與過去相同，行政團隊立場一致。

經濟部表示，經濟部將依法處理核電議題，核安要確保以及核廢可處理，是面對核電議題的前提。

被視為最有機會延役的核三廠，目前在法規的限制下，延役無望。核三廠1號機7月27日解聯、停機，在核安會的核電廠資訊已高掛「機組除役」，2號機的運轉執照期限到明年5月17日，依照目前相關法規，執照到期日後即進入機組除役階段。

核安會指出，核三廠2號機運轉執照尚未到期，已要求台電公司針對兩部機組狀態差異，分別就行政管理、實體屏障、程序書區分與差異訓練等強化電廠管理作為，以維持2號機安全穩定運轉。

核安會已審查通過核三廠除役計畫，等台電取得環境部認可的環境影響評估相關資料，確認符合核管法第23條規定後，核安會就會核發核三廠除役許可。