行政院否認有說2030年將重啟核電 經濟部也發聲了
行政院發言人今（1）日否認，行院院長卓榮泰日前接受《日經》專訪時，有提到2030年將重啟核電。經濟部也回應表示，院長說明與過去相同，行政團隊立場一致。
經濟部表示，經濟部將依法處理核電議題，核安要確保以及核廢可處理，是面對核電議題的前提。
被視為最有機會延役的核三廠，目前在法規的限制下，延役無望。核三廠1號機7月27日解聯、停機，在核安會的核電廠資訊已高掛「機組除役」，2號機的運轉執照期限到明年5月17日，依照目前相關法規，執照到期日後即進入機組除役階段。
核安會指出，核三廠2號機運轉執照尚未到期，已要求台電公司針對兩部機組狀態差異，分別就行政管理、實體屏障、程序書區分與差異訓練等強化電廠管理作為，以維持2號機安全穩定運轉。
核安會已審查通過核三廠除役計畫，等台電取得環境部認可的環境影響評估相關資料，確認符合核管法第23條規定後，核安會就會核發核三廠除役許可。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言