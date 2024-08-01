台灣2030年將重啟核電？政院：卓榮泰並未提到

針對卓院長日前接受《日經》專訪一事，其中針對核能議題的討論，行政院發言人陳世凱表示，卓榮泰並未在專訪中提到2030年將重啟核電，現階段行政院的工作重點，包括將興建中的電廠如質、如期地完成，未來將持續開發多元綠能。除了目前運轉中的風力、光電、水力，未來也將對氫能、地熱等「新能」擴大研發。

陳世凱指出，卓榮泰在專訪中也強調，核能除了安全議題，仍要面對核廢料的議題，在討論核能的能源選擇之前，更要理性務實地來面對核廢料處理問題。

陳世凱還原當時專訪的逐字。卓榮泰說「但是我說過，我可以再重複一次。好，就算我們7月27號，就算拉，我們是不會拉，就算我們當天啟動的話，我們在未來的3年半到5年當中，我們要做很多的安全體檢，甚至體檢之後我們要做很多設備的更換，我們還要做一些地震帶的一些耐震的檢查，這個都不一定能夠完成，因為設備更換會不會完成，我也不知道；耐震的檢查會不會符合標準，現在都沒有人敢講，因為當初核三廠是沒有經過耐震檢查的，因為那時候不知道它是在斷層上面，所以這些如果都一切順利的話，台電參考世界上其他電廠延役的時程大概3年半到5年，它就在這個範圍當中，它是沒有辦法發電的。所以如果大家認為說我們這幾年比較緊張，要靠它來彌補是不可能的事情，它也是未來可不可行，還不知道，就算可行，它也是未來的事情。所以幾乎說在2029、2030年前，它是沒有辦法來補充任何電力，所以我們也只能就剛剛講的，新的能源－綠能，還有我們已經在進行中的電廠，或是再多增加一些創能部分來做考慮。

至於他說，那2030年之後呢？2030年的時候，事實上我們已經有一個新的數字產生。我們到2033年，我剛剛說我們到2030年，我們會有920萬瓩的一個新的能量增加出來，那是2033，我們經過台電現在更往前推計畫，我們到2033年，我們會有提供1,786萬瓩（記者：中間那3年增加是來自？），不是，當然是加起來的，到2033年會增加到1,786萬瓩，當然也是在幾個條件下，就是新的電廠要能夠接得起來，其中最重要的應該是LNG第四接收站，那這是未來的問題。

現在我也知道，世界各國，尤其美國方面，它在2030年，對於新能源的開發應該是一個關鍵的時機，新的能源如果沒有安全的問題，沒有核廢料必須處理的問題，而且世界的潮流和台灣的共識都能夠接受，我覺得應該是開放討論的。未來的核能解決不了今天的問題，但是未來的核能都有任何的可能，我們都可以去討論。」

陳世凱表示，政府持續在能源轉型、供電穩定與減少空污的目標上與社會對話，不會貿然提出相關政策，相當遺憾有部分國內媒體利用標題刻意誤導，此舉除了無助能源政策的理性討論，也阻礙國家發展的進步。