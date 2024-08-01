歐盟將實施薪資透明台灣可能嗎？比薪水執行長這麼說

歐盟將於 2026 年全面實施《薪資透明指令》，要求 27 個會員國立法，強制 250 人以上企業提供員工同等職位的薪資資訊，並禁止雇主詢問求職者過往薪資。此舉旨在縮短性別薪酬差距，引發全球關注。

匿名薪資分享平台《比薪水》執行長陳致宏今（1）日表示，薪資透明不只能促進性別平等，更是賦予勞工「選擇權」。當勞工知道自己的真實身價，就會選擇更好的公司和職位，台灣的整體薪資也會提升。

不過，陳致宏對於台灣是否需要立法持保留態度。他認為，法律是僵化的。假如要立法，台灣以中小企業為主，若照搬歐盟的法規，企業反而可以將員工拆分至多間子公司，以逃避法律。

陳致宏強調，真正的解決之道在於人的觀念，「培養開放的社會氛圍和價值觀，才能真正實現薪資透明」。

陳致宏還提到，全球薪資透明化，勞動部也持續關注。無論是否立法，培養開放討論薪資的社會氛圍，是推動薪資透明的重要一步。不管往何種方向前進，薪資透明已是台灣必須面對的議題。

事實上，美國、德國、冰島等國早已通過類似法律。反觀台灣，薪資話題仍屬敏感。許多企業要求員工簽署「薪資保密條款」，但就算沒有保密條款，員工也常擔心懲處而避談薪資。

然而，近年台灣工作者逐漸重視薪資透明。在 PTT、Dcard 等社群平台，經常可見求職者詢問特定職缺薪資，在職者也自發製作薪資分享表格，但是成效不彰。去年勞動部更在《台灣勞工季刊》中探討薪資透明化趨勢，似乎有意研擬相關法規。