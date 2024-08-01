地方政府推動發行永續債？路透：六都兩年後可望常態發行

路透報導，台灣地方政府預料將成為永續政府債券的發行主體。在中央面臨債務上限壓力，且國庫堅持須以具自償性質乙類債券做為發行主體思考邏輯下，台北市等六都將引領追趕政府發行永續債券的國際趨勢。

儘管在國際上，政府機構占永續債券發行比率達到25%，但台灣今年才見台北市、高雄市小量發行永續債「試水溫」。為了因應2050淨零轉型目標，預估兩年後應可見到六都常態發行永續政府債。

路透報導，財政部國庫署副署長馬小惠表示：「以政府觀點來看，要推永續債就必須是乙類，要具有自償的性質。」她說，有調查過國際間政府永續債發行內容，主要還是以軌道建設為發行主體，這是最優先推廣且可實現的。

馬小惠強調，六個直轄市的捷運皆由中央政府給予一定比率補助款所建設，因此由地方政府發行最為妥適。至於中央政府較有可能以綠色建築為主體發行永續債。

高雄市政府去年底率先完成首例政府永續債標售，額度20億台幣，接著在今年6月取得135億台幣綠色債券發行資格，會視適當時機進行標售作業。台北市政府則分別在1月、3月完成共計100億台幣的社會責任債標售。

路透報導指出，在政府擔任永續債券發行主體方面，台灣處在萌芽階段，未來很有發行潛力。

櫃買中心債券部經理林裕崇說：「地方政府過去發行不大，對未來永續發展的發行有助益。」他指出，直轄市若要發債，自治條例需經過議會審議，目前包括台北市、桃園市、台中市以及高雄市的法規皆已完備，台南市會在9月審查、新北市的自治條例則仍待安排修正。

在台北市、高雄市已率先發行永續債後，林裕崇也樂觀預估明年將擴大至其他縣市。

路透引述兩位知情人士的說法，桃園、台中市政府最快今年底、明年初標售永續債，成為繼台北市、高雄市之後加入發行的直轄市。

台中市政府財政局官員回應表示，已通知捷運局、都發局的住宅發展處先行編列預算，8、9月就會送議會審議，最快明年就會發行永續政府債。

桃園市政府財政局官員則說，由於先前沒有發債經驗，市府相關局處的態度較為審慎，「但前置作業會先準備好」。