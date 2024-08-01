退撫基金上半年獲利1276.85億元 收益率14.61%

台灣1990年代中期開始產業逐漸外移後，國人自行創業或自由工作模式蔚為潮流，職業工會投保人數跟著直線上升，但2011年達到高峰後逐年下降，直到去年為止，12年間少了60萬人，光是近一年半就直接暴減10萬人，去年人數首次跌破200萬人，只剩194萬人。過去被視為投保彈性大，甚至可以累積年資放大勞保年金的職業工會，何以投保人數直直落？

2024-08-01 06:00