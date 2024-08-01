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新制勞退基金上半年大賺5,398億 平均勞工每人分紅逾4.2萬元

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
新制勞退基金截至今年上半年，大賺5,398.7億元。圖／聯合報系資料照片
新制勞退基金截至今年上半年，大賺5,398.7億元。圖／聯合報系資料照片

勞工明年3月分紅將創新高！隨著全球金融市場走揚，新制勞退基金截至今年上半年，大賺5,398.7億元，收益率12.96%，以目前新制勞退1,272萬有效帳戶計算，平均每位分紅逾4.2萬元。

去(2023)年度新制勞退基金績效佳，收益數為4,785.6億元，勞保局已於2024年3月4日完成收益分配並揭示於勞退個人專戶，逾50.4%勞工收益分配超過2萬元，更有25%勞工收益分配逾5萬元。

今年前6月新制勞退基金大賺5,398.7億元，已經超越去年全年收益數。若今年下半年全球金融市場持續穩定，預期2025年3月勞工分紅可期。勞工可以盡早自提，提好提滿，參與明年3月大分紅。

勞保局強調，勞退新制實際收益分配仍須視勞工個人帳戶累計金額、年資等因素分配，須以每名勞工勞退金在整體基金的貢獻程度而計算，因此每名勞工實際獲得收益數並不一樣。

勞保 勞退基金

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