數位產業署長呂正華傳接工總秘書長 最快10月15日上任

數發部數位產業署長呂正華傳出申將接工總秘書長。呂正華1日受訪時僅表示，日前有向數位部長黃彥男口頭提出退休，行政程序正在進行中。至於退休後要到哪，呂正華並未鬆口。

不過據了解，呂正華有望接任工總秘書長一職，推估最快10月15日就可上任。

呂正華擔任公務員職涯已有30年公務生涯的他，今年10月就符合公務人員退休可領月退制的85制條件（年資＋年齡），對此，呂正華表示，自己確實已經有向長官口頭請辭，不過一切都還是要等行政程序完備。

據悉，呂正華已經被工總延攬，退休後將轉戰工總秘書長一職。