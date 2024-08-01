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電價漲 中研院示警通膨壓力

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導

中央研究院經濟所昨發布預測，儘管大幅上調經濟預測，但針對下半年物價提出示警，認為電價調漲對物價影響，及房價持續上漲影響租金，加上軍公教加薪、中南部豪雨成災，下半年通膨壓力不可小覷，預期二○二四年CPI為百分之二點二一，為各主要預測機構最高。

中研院去年底預估今年經濟成長率百分之三點○二，昨上修至百分之三點八八，中研院經濟所兼任研究員林常青說明，出口及AI熱潮，全球需求回溫，景氣審慎樂觀。

中研院也首度公布「消費者預期與政策反應調查」，六成四消費者預期一年後生活成本會上升，其中「交通與能源開銷」預期上升幅度最大，推測與四月電價全面調漲有關。

中研院 電價

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