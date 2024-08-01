主計總處下修Q2經濟成長至5.09%

主計總處昨發布第二季經濟成長率概估為百分之五點○九，較五月預測數百分之五點一八減少○點○九個百分點，主因商品出口擴增不如預期，但企業投資步調加速，資本形成優於預期，抵銷部分降幅。主計總處表示，如果各季經濟成長預估值不變，今年全年經濟成長率為百分之三點九一，較五月預測的百分之三點九四減少○點○三個百分點。

主計總處綜合統計處簡任視察王翠華表示，第二季經濟成長率微幅下修，但已是去年第二季以來連續五季正成長，國內經濟情勢仍穩定向上。此外，第二季機械設備投資終結五季負成長轉正，第二季資本形成年增率百分之十五點三四，創十一季以來新高，顯示機械設備投資需求明顯回溫。

主計總處五月底預估，今年經濟成長率百分之三點九四，其中第一季GDP成長率百分之六點五六，粗估第二季為百分之五點一八，第三季、第四季分別為百分之三點○一與百分之一點三九。

不過主計總處指出，第二季出口一一四七點三億美元，較原先預估數少四十七億美元，商品及服務輸出實質成長百分之七點八七，較預測數減少三點三五個百分點。還好資本形成部分，民間投資及廠商回補庫存都比原先預期好。

第二季出口不如預期是否來自AI出口動能？王翠華指出，AI帶動出口沒有五月看得那麼好，AI商機固然存在，但時機比較無法確定，五月當時也對AI量產及運用進程無法確定，且傳產國際終端需求回溫比預期慢，加上有些大陸海外產能開出，影響如基本金屬傳產出口成績，雖五、六月出口陸續轉正，但比預期慢。

民間消費受惠就業市場穩健與調薪的所得效果，以及股市創高財富效果，第二季零售業、餐飲業營業額分別年增百分之二點六八及百分之三點八一，跨境旅遊熱絡帶動航空客運與國人國外消費續增，金融市場交易升溫也挹注證券、基金等交易手續費，第二季民間消費實質成長百分之二點七一，較預測數增○點一二個百分點。