機械設備投資 終結連五黑
主計總處概估今年第2季經濟成長率為5.09%，雖較預測值下修，但企業投資意願則超乎預期。主計總處概估第2季資本形成實質成長15.34%，增幅創近11季新高，預計第2季機械設備投資將轉為正成長，終結過去連五季負成長。
主計總處綜合統計處簡任視察王翠華表示，第2季資本形成表現優於預期，主要是上市櫃營收表現好，投資意願跟著增加，例如，台積電7月法說上調資本支出至300億美元至320億美元，優於4月中旬的280億美元至320億美元區間，日月光也因看好CoWoS封測產能而增加資本支出。
王翠華表示，機械設備投資分為進口及國內機械設備投資。
隨需求增強，企業投資意願回升，第2季新台幣計價資本設備進口轉為年增15.92％，國內投資財生產量亦增18.62％，今年第2季半導設備進口成長11.71%，廠商備料及回補庫存需求增加。
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