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聯準會利率連八凍！暗示通膨正趨近目標 為未來降息打開大門

中研院示警下半年通膨 預計全年CPI年增率2.21%

經濟日報／ 記者江睿智陳素玲／台北報導
中央研究院經濟所31日大幅上修今年實質經濟成長率至3.88%，但示警下半年通膨壓力不可小覷。（本報系資料庫）
中央研究院經濟所31日大幅上修今年實質經濟成長率至3.88%，但示警下半年通膨壓力不可小覷。（本報系資料庫）

中央研究院經濟所昨（31）日大幅上修今年實質經濟成長率至3.88%，但示警下半年通膨壓力不可小覷，預計全年消費者物價指數（CPI）年增率2.21%，超過通膨警戒線，也是目前主要機構最高預測值。

另外，台經院昨日也發布6月製造業景氣燈號，持續亮出第三顆代表景氣持平的綠燈台經院指出，未來AI是否能提供足夠的投資回報仍存在不確定性，若未達預期，需求可能降溫，進而衝擊國內相關產業營收表現。

中研院經濟所去年底估今年經濟成長率為3.02%，昨日大幅上修至3.88%。中研院經濟所兼任研究員林常青表示，關鍵在於出口，人工智慧（AI）及高速運算熱潮助攻，加上全球需求回溫，讓台灣出口成績亮眼，對景氣前景審慎樂觀。

景氣燈號 消費者物價指數 通膨

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