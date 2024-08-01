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Q2經濟成長率下修 仍居四小龍之冠...全年估3.91%

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
主計總處31日發布今年第2季經濟成長率概估為5.09%，較5月預測數5.18%下修0.09個百分點，主因是商品出口擴增力道不如預期。圖／聯合報系資料照
主計總處31日發布今年第2季經濟成長率概估為5.09%，較5月預測數5.18%下修0.09個百分點，主因是商品出口擴增力道不如預期。圖／聯合報系資料照

台灣經濟成長率 圖／經濟日報提供
台灣經濟成長率 圖／經濟日報提供

主計總處昨（31）日發布今年第2季經濟成長率概估為5.09%，較5月預測數5.18%下修0.09個百分點，主因是商品出口擴增力道不如預期；在下半年預測不變情況下，今年全年經濟成長率由原預測3.94%下修為3.91%。

主計總處綜合統計處簡任視察王翠華表示，第2季經濟成長率微幅下修，但已是去年第2季以來連續五季正成長。主計總處認為，企業投資步調加速，國內景氣穩定向上的趨勢不變。

根據主計總處提供第2季亞洲四小龍經濟成長率表現，台灣仍以5.09%居冠，優於香港3.3%、新加坡2.9%以及韓國的2.3%。

此外，併計第1季經濟成長率，主計總處概估今年上半年經濟成長率為5.81%。主計總處預計在8月16日發布最新2024年及2025年全年經濟成長率預測值。

王翠華表示，第2季按美元計價商品出口年增9.91%，商品及服務輸出實質成長7.87％，較預測數減少3.35個百分點，主要是出口較原預測少47億美元，她並說，「出口低於預期，沒有表現不好」。

她分析，「AI帶動出口沒有5月（預測）看得這麼好」，AI商機仍在，但發酵時機較沒辦法確定，因此主計總處將AI資訊科技發展、量產與應用進程列為不確定因素。至於傳產，則因國際終端需求回溫速度比預期慢，加上基本金屬等產業受到海外產能開出影響，表現不如預期。

主計總處指出，第2季資本形成（包含政府、公營與民間固定投資以及存貨變動）則表現優於預期，概估第2季資本形成實質成長15.34%，較預測數大增10.49個百分點，增幅更創11季以來新高，對經濟成長貢獻3.87個百分點。王翠華表示，主因是企業投資意願回升。

至於民間消費，受惠於就業市場穩健、調薪以及股市創高的財富效果，概估第2季民間消費實質成長2.71%，較預測數增加0.12個百分點。

主計總處概估第2季經濟成長不如預期，王翠華表示，以經濟成長對上季成長率（saqr）來看，成長率僅0.03%，較為平緩，這是因為去年第2季起，國內經濟明顯改善，saqr已連五季穩定成長。

經濟成長率

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