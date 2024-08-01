曾任IBM全球企業諮詢服務事業群總經理、PwC資誠創新諮詢公司董事長的國發會主委劉鏡清，是極少數出身業界的主委，他熟悉業者痛點，快速為產業提解方，要讓賴政府執政百日、有感拚經濟。

劉鏡清產業經驗豐富，他曾是IBM有史以來最年輕的總經理，當時他毅然決然從IBM轉戰資誠，心中有個夢，希望在自己職涯的最後十年，能幫助中小企業，讓台灣優秀的中小企業也能享有國際級的顧問服務。

與產業界關係緊密，而與政治圈距離遙遠的劉鏡清，沒有想過有天會踏入公部門，扛下有「小內閣」之稱的國發會，「我當時想了很久，最後決定跳進來，就是希望能做比較大的改變」，劉鏡清充滿使命感的說。

劉鏡清在520接下國發會主委後，歷經兩個月公務體系，他尤其感謝國發會同仁的齊心努力，「才兩個月，但大家都已經很清楚方向」，業務藍圖已有明確擘劃，在已蓄勢待發的「均衡台灣」和「大投資台灣」兩大主軸下，不僅以國家永續發展為目標，同時期盼能讓年輕人有長遠的未來。

同時，劉鏡清也希望翻轉台灣中小企業，也是他接下國發會主委一職，為自己許下的重要任務之一。由於來自產業界，他親力親為與業者座談，第一線傾聽業者心聲，用企業的語言、解決企業的困難，溝通沒有障礙。

有別於公務機關層層公文程序，劉鏡清協助產業，揪業者直接拉群組，國發會同仁也加入，有效率回應產業難題。

談到國內長期難解的低薪困境，劉鏡清也認為應該翻轉思維，將以「擴大高薪就業環境」來突圍，他認為，一旦具國際競爭力、高毛利率的企業愈多，產業就會擴大規模增加就業人數，政府稅收跟著增加，且具有國際競爭力的企業，薪資自然也不會低。

被譽為「點子王」的劉鏡清還說，不僅要扶植企業茁壯國際競爭力，更有把台灣產業的全球市占率做出來，他更霸氣喊話，「要讓世界需要台灣，沒有台灣不行」。