國發會主委劉鏡清專訪／翻轉產業 雙軸出擊

國發會主委劉鏡清昨（31）日接受本報專訪時表示，將推動兩大主軸新政，首先是均衡台灣、翻轉產業，將輔導成立產業控股公司，工具機可望打頭陣，成為其他行業典範，透過團體戰、打國際盃；也要力拚IC設計、設備材料產值翻倍。

他表示，台灣整體經濟大環境良好，但對於小型經濟業者卻是辛苦的，國家要長遠發展，就必須解決均衡問題。

其次，政府要推動大投資計畫，引導壽險資金進入公共建設。另外也將與大學合作、成立校園創業生態圈；同時串聯國際資源，9月啟動「橋梁計畫」，串接國際人才，活絡投資環境。

劉鏡清也表示，未來將鼓勵產業創新，與民間團體合作，成立台灣第一個不以營利為目的，而是「幫助企業翻轉」的基金。以下為本報專訪紀要。

問：如何協助台灣產業打國際盃？

劉鏡清小檔案 答：我們希望輔導產業成立控股公司，透過打團體戰、打國際盃，最近我剛與工具機業者座談，相當清楚他們所遭遇的壓力，但現在產業要轉型，不能再只談匯率風險，也別再只看利潤，關鍵在於「你對市場究竟了解多少」？

舉例來說，要扭轉工具機廠商的思維，一是資本規模化，畢竟有錢好辦事，二是營運效率化，三是研發效率化，把關鍵零組件做出來，而要達到這三件事情，我的建議是成立產業控股公司，像是大聯大控股、城邦集團都是我向他們分享的例子，也有業者認為可行。至於這樣的控股公司規模要多大才具競爭力？大約要300億元左右。

企業轉型 補助非長遠之計

我認為面對轉型，還是需要多一點檢討，從產業痛點下手，而不是從價格下手。補助也並非長遠之計，台灣產業需要的是轉型、是翻轉。以工具機產業為例，確實相當危急，我深知大家壓力都很大，需要大改變，這兩年的受挫也需要被解決。

在與業者座談之後，我們馬上成立了群組，國發會副主委也在裡面，能快速溝通、解決業者問題，站在輔導的角色幫助產業界。

成立產業控股公司可以幫助業者打群戰，不只是工具機，像是台積電的小型供應鏈預計將成立一個控股公司前進美國外，許多傳統小廠也需要整合，台灣有不少小型供應商的技術都相當好，也正在茁壯，這些國發基金都會進行評估，但國發基金只是扶植，不會併吞。

工具機、護國神山群之外，台灣服務業從業人員占勞動人口的70%，創造的GDP比重也相當高，而服務業除了台灣強項的資訊服務業外，國發會也正著手規劃要把主軸拉大，讓其他包括像是餐飲等其他服務業，也要一起來打國際盃，台灣已有國際級製造業，未來一定還會有國際級的服務業。

近來國發會也開始接觸各項服務業的連鎖協會，希望把「控股公司」和「多品牌」概念推廣出去，而這也已是國家政策，要讓服務業能有比較強大的力量走出海外，茁壯服務業，是促進台灣產業均衡發展的重要一環。

科技、人才 二大核心競爭力

問：如何協助台灣產業發展並成功翻轉？

答：賴總統強調，「翻轉時」要繞著自己的核心競爭力，而台灣的二大核心競爭力，一是科技，二是人才。

談到科技，從我過去在產業界擔任顧問的輔導印象中，曾有一間重機零件代工廠，過去就曾接到英國重機公司通知，他們在越南找到價格比他們便宜40%的廠商，當時我先安慰這位台灣業者不要那麼緊張，供應鏈不會馬上調整，而是逐年調整，英國廠商甚至建議台灣這間重機零件代工廠可以思考「重機車如何電子化？」

我認為AI的調整就是一大關鍵，國發會是整合單位，前陣子我們已邀集許多部會確認，將整合半導體產業，政府不僅要做AI產業化，也將扶植產業AI化，將來無論綠領、白領、藍領人才都要具備數位競爭力。

我國總體產業以半導體為強項這是清楚的，因此除了必須穩固半導體韌性外，接下來我們還要拚IC設計產值翻倍、設備材料產值也要翻倍，特別是在設備材料部分，台灣廠商的穩定度已達世界第一，我們已把平凡的東西變得很不平凡。

問：如何推動大投資計畫？

答：行政院長卓榮泰已交代繼續往下走，國發會整合的力量將加大、腳步將加快，預計下周就會與壽險業者溝通會商。目前壽險業者意願都相當高，因為過去沒有很明確的標的，政府將建立平台並啟動雙向提案方式，引進約3.27兆元資金，投入公共建設。

所謂雙向提案，一方面是政府找出比較適合的投資標的，業者也可以參考並提供國外的成功案例，像是業者就很樂意幫政府換水管，以減少漏水率，而政府也看到再生水廠、海淡廠等公共建設，也是相當適合讓壽險業者的投資標的。

橋梁計畫啟動 催動創新創業

問：如何壯大創新創業？

答：我們希望提供年輕人充滿「創業希望」的未來，過去我在IBM也曾負責過新創，最常遇到的問題就是有錢也找不到好標的，所以國發會現在要把更多、更好的投資標的量能衝出來。

我要做的第一件事，就是建立台灣的「校園創業生態圈」，這部分，國發會已跟台大敲定合作。台大會做二件事，一是開辦有關創業學程班，二是成立台灣第一個校友（VC╱CVC）投資基金，進而產生投資計畫、創造投資機會，要教這群人成立一個公司，但不只會做產品，也會管理公司、了解財務運作，這些台大都會包進課程中。

同時，也規劃讓學校的東西商品化，台大會鼓勵博碩士生將研究成果進行創業，再來就是校友投資學校，校友投資校友，國發基金也會扮演引投角色，將學校創業環境從台大擴展到全台學校，形成台灣很好的創業環境。

之後我們還會將台灣校園的創業生態圈，串連到國外，就我所知，日本也開始在做校園創業這件事，國發會並已聯絡上京都大學，近日我們雙邊將有一場視訊會議，希望把海外部分也串在一起，大家互相投資。

問：如何鏈結國際人才？

答：9月也將在東京成立辦公室，由國發會搭橋，正式啟動「橋梁計畫」，希望把台灣新創帶出去，鏈結國際人才，也歡迎日本人才來台創業。因為，這橋梁是雙向的。

如果發展順利，沒有意外的話，預計2025年3、4月在矽谷的辦公室也會接續開幕，前陣子國發會並已和柏克萊大學院長洽談合作交流計畫，台大也主動找德州大學技術合作，不僅希望能夠促成更多元的合作，也期盼能讓校園創業生態圈更加活絡。

同時國發會還會再引進國際合作，「架橋把大家帶出去，也吸引一些人進來台灣」。目前是希望能夠安排中東歐投資公司進駐中興新村，並引進當地優秀的軟體人才，把國際環境串連的更成熟，讓台灣的投資環境變得更加活絡。

我認為，創新創業生態圈的活絡，肯定能再進一步帶動台灣經濟再往上成長。國發會也會整理一些過去經過國發基金審核，成功創業的公司經驗提供參考，避免新的創業者只在自己世界打轉。

同時，國發會接下來也會成立輔導團，不僅只是提供租借辦公室、律師、會計師，這些並不夠，也必須指導他們如何包裝產品？如何行銷？從國外成功的經驗來看，往往都是先有市場計畫，才有研發計畫。

成立基金 協助ROE偏低公司

問：如何協助企業轉型？

答：為了協助台灣整體產業均衡發展，國發會希望能夠在年底前成立一筆基金，初步規模約30億元，目前並已找到民間團體願意幫忙，成立台灣第一個不以營利為目的，而是以「幫助企業翻轉」為目的的基金。

過去基金投資，多半是等著收益，但這個「幫助企業翻轉」的基金，卻是因為企業有困難，必須改變，協助企業成功翻轉後，就會退場，再轉投資到另一間有困難的公司。坦白說，是有點冒險，因為投的企業都不是馬上會有未來的公司。

初步規劃，國發會將鎖定上市櫃公司中，ROE（股東權益報酬率）偏低的公司來提供協助，希望能夠協助台灣各個企業提升ROE，這個基金未來也不只限於協助上市櫃公司而已。

一個既要協助企業轉型，又要幫助企業賺錢的基金，我認為國家應該做做看、試試看。

目前這個基金是初步想法，也仍須經過國發基金三段審議，且先前投標必須過半的門檻已拉高至三分之二。

問：人才問題如何解？

答：根據最新人力調查，在台灣的僑外生接近2萬人，之前約是1.7萬人，每年約有8,000多人會在畢業後繼續留在台灣，而近年來面對東南亞國家的快速崛起，我們留才將會一年比一年更困難，因此這部分得趕緊補強。

除了輔導僑外生考證照、提供獎學金等誘因鼓勵他們留台發展外，也將主動出擊與東南亞各國的優質學校建立合作關係，像是泰國人英語程度相當好，台大攜手泰國的大學，另外也鼓勵台積電提供泰國學生實習機會等，多方面來解決人才問題。

此外近年全球出現「數位游牧民族」（Digital Nomad）現象，也成為國發會瞄準的獵才對象，全球現有約3,500萬數位牧民，2030年會有4,000萬人，國發會希望吸引10萬位數位牧民來台、最後能留下1萬人。