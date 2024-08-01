和碩董座談能源趨勢 童子賢：不要排斥不排碳的核能

和碩（4938）董事長童子賢昨（31）日指出，電力重要性已經超出石油，重中之重是選擇不排碳的發電，不要排斥任何一種不排碳發電的選項，當然也不要排斥不排碳的核能發電。全球AI產業持續發展，台灣應做好電力供應的準備，預計到2030年時，電力支出順序是先進製程晶片和產品製造、電動車及AI資料運算中心用電。

童子賢表示，目前每年消耗電力約30兆度，每年產值約在5兆至6兆美元。這個產值已超越石油，隨著電動車流行，汽油消費正在減少，而電力的消費會再增加。

童子賢出席「台灣企業領袖100強」頒獎會後接受訪問。他指出，全球電力重要性愈來愈高，發電方式很重要，重中之重是選擇不排碳的發電。「而且要重視包括氫能、地熱能、潮汐發電、碳捕捉的研發」。他強調，不要排斥任何一種不排碳發電的選項，當然「也不要排斥不排碳的核能發電」。

童子賢說，台灣應該做好電力供應的準備，因為馬上面臨AI與電動車的流行趨勢。而台積電代表的先進晶片製造正是台灣競爭力的象徵。

至於AI提升用電的話題，他表示，台灣是處於AI發展的核心地位，AI運算需要的晶片幾乎都在台灣生產，晶片已取代石油，成為現代的戰略物資，也帶動國際企業來台設立資料運算中心。

童子賢估計，到2030年，台灣最大的電力支出順序包括：一是台積電製造晶片的先進製程、產品和伺服器製造；二是電動車；三是AI資料運算中心用電。他強調，不要怕AI、電動車加速發展，這是國家進步的象徵。

他重申，台灣處於AI發展的核心地位，應該維繫優勢，若是不珍惜優勢，而要逆勢操作，只停滯在辯論「核能與綠能的選項」，他憂慮會把台灣的優勢搞到成為弱勢。

他呼籲讓「核綠共存」，以及不要排斥任何一種不排碳發電的選項，才能提供台灣穩定發電、減少環境破壞、控制發電成本，最重要是可以及早達成減碳與防制地球暖化。

近期童子賢多次在公開場合談到核能與綠電議題，他說：「我是作為一個傳道士，不斷傳播追求防止地球暖化的福音。」