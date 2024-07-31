6月台經院製造業景氣燈號連3綠 美國總統大選添變數

台經院31日發布6月製造業景氣，6月製造業景氣信號值為14.10分，較上月修正後之13.64分增加0.46分，燈號續為代表景氣持平的綠燈，連續第三個月亮出綠燈。

台經院表示，全球經濟緩步復甦，終端需求回溫，然通膨、高利率、地緣政治風險等因素持續干擾全球製造業景氣。在國內方面，隨著積體電路進口動能延續，廠商備料意願提升，加上部分原物料價格上揚及低基期影響，6月進口年增33.9%，助長原物料投入指標表現。石化原料供過於求、半導體成熟製程競爭壓力仍大，令製造業廠商對當月景氣看法較上月明顯轉差，然受惠於美國通膨數據低於市場預期，電子類股在AI需求擴增及美國科技類股走揚帶動下，6月台股屢創新高，推升經營環境面指標表現。

台經院指出，就細部產業來看，在金屬基本業方面，儘管國內經濟數據及多數產業需求逐漸好轉，下游業者回補庫存需求續增，令出口、外銷訂單年增率由負轉正，然大陸及歐洲等主要出口市場及下游產業回補需求仍待增溫，加上大陸低價鋼材競爭，故經濟數據改善幅度有限，故6月該產業景氣燈號續為代表衰退的藍燈。在電腦、電子產品及光學製品業方面，人工智慧及雲端資料服務需求暢旺，以及半導體產業回溫帶動相關檢測設備需求成長，致使生產指數與出口等數據年增幅續呈大幅成長態勢，故6月本產業景氣燈號為連續第二個月出現代表揚升的黃紅燈。

台經院表示，整體來看，6月製造業景氣燈號續為持平的綠燈，儘管個別產業的復甦力道仍不同，然觀察近期製造業相關經濟數據，資訊電子業表現強勁，部分傳產出口與生產指數年增率已由負轉正，加以製造業廠商對於未來景氣看法仍偏向樂觀，且下半年消費性電子進入新品備貨旺季，有助於外銷接單動能，預期我國整體製造業景氣將持續轉好。