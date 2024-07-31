中油宣布 8月民生用戶天然氣價格不調整
中油31日宣布，考量照顧民生及配合政府穩定物價政策，8月民生用戶天然氣價格氣價不調整，由該公司吸收。同時，依據政府核定之天然氣價格公式計算暨適度反映氣源成本，電業用戶氣價調漲1%。
另外，經核算，中油於110年至113年5月吸收非電業用戶氣價金額已超過1,700億元，致天然氣大幅虧損。
中油表示，考量長期吸收工業用戶(含合格汽電共生系統及公用天然氣事業售予工業用戶)之氣價金額係以納稅人稅金補貼，似有不宜，因此，自113年6月起調整工業用戶氣價並採月用氣量級距式累進訂價方案。惟為避免影響下游產業市場競爭，自今年8月取消該方案，回復單一價格。
中油表示，此次工業用戶的氣價調整旨在符公平、合理及使用者付費原則，並減少對工業用戶之補貼，各用戶別天然氣產品價格及氣費計算方式，請詳參中油全球資訊網公告之天然氣牌價表。
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