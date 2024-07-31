中油：8月電業天然氣漲1% 工業用戶恢復單一價格

中油今天宣布，考量照顧民生及配合政府穩定物價政策，8月民生用戶氣價不調整，電業用戶氣價調漲1%；工業用戶氣價則恢復單一價格，但仍較成本價低，調整後，中油預估全年天然氣虧損新台幣186億元。

中油今天表示，依據政府核定的天然氣價格公式計算，並適度反映氣源成本，8月起電業用戶氣價調漲1%。

非電業用戶方面，中油表示，110年至113年5月吸收非電業用戶氣價金額已超過1700億元，導致天然氣大幅虧損。

中油考量長期吸收工業用戶（含合格汽電共生系統及公用天然氣事業售予工業用戶）的氣價金額是以納稅人稅金補貼，尤其是工業大戶單家吸收金額達數10億元，自113年6月起調整工業用戶氣價，並採月用氣量級距式累進訂價方案。

不過，近期公會反映影響下游產業市場競爭，因此自113年8月取消該方案，回復單一價格。中油強調，此次工業用戶的氣價調整旨在符公平、合理及使用者付費原則，並減少對工業用戶的補貼。

中油補充，目前每立方公尺成本價13.5元，全年平均價估每立方公尺13.99元。電業用戶調漲1%後，將接近全年均價；非電業部分，除民生用戶不調整，其餘用戶調整為每立方公尺12.3元，但仍較成本價低，合計調整後，中油全年天然氣估虧損186億元。

這次天然氣最新調漲方案，中油預估對財務挹注約44.49億元，台電則要多支出12.5億元。