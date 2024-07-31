促民間擴大投資台灣 財部點名儲能算力池成潛在案源

前7月民間投資公共建設金額新台幣767億元、包含促參案201億元，財政部今天表示，促參法新增政府購買公共服務、履約爭議調解等機制，完備投資環境，目前評估氫能、電力系統與儲能等，和大數據中心、算力池都能採促參方式推動，盼中央、地方釋出多元案源，吸引民間擴大投資台灣。

財政部今天舉辦促參業務整合研習會，財政部長莊翠雲、次長謝鈴媛、促參司司長李建賢，以及多位中央部會、地方政府代表出席，針對促參案執行經驗交流意見；高雄市副市長林欽榮並在會中分享如何利用促參案打造公共建設與服務。

莊翠雲致詞時表示，今年截至7月，民間參與公共建設案件簽約65件，民間投資金額達767億元，其中依促參法辦理案件有39件、投資金額201億元，全年促參民間投資金額可望突破500億元。

莊翠雲指出，展望今年下半年至明年上半年，公共建設商機潛力無窮，財政部日前舉辦全國招商大會，釋出農業及資源循環再利用、環境汙染防治、長照及醫療設施等商機案源，一共76件、民間投資金額逾1300億元。

為完善民間投資公共建設的投資環境，莊翠雲說，財政部修法推動促參2.0，增加民間可參與投資的公共建設類別、模式，並成立履約爭議調解會解決爭議，引進國際常見「政府購買公共服務」（有償PPP）機制。

莊翠雲進一步指出，財政部今年已完成汙水下水道、環境汙染防治、交通建設等3類公共建設的有償PPP政策評估，未來屬於向使用者收費、但無法完全自償的個案，也可透過政府付費的有償PPP式辦理；財政部也會陸續發布促參案財務評估指引、招商文件範本等，協助主辦機關順利辦理。

同時，莊翠雲表示，為落實政府整體經濟政策目標，行政院設置經濟發展委員會，近日召開第一次會議，宣示將從創新經濟、均衡台灣及包容成長3大面向並進；在均衡台灣面向，為引導民間資金投資國內公共建設，國發會提出「兆元投資國家發展方案」，將成立院級跨部會投資建設推動平台，引進民間資金投入重大建設。

莊翠雲說，地方政府、中央部會等主辦機關都是重要推手，希望未來推出更多採促參法辦理的公共建設，結合民間力量，提供民眾更多優質公共建設與服務。

此外，李建賢在會中指出，促參案過往多聚焦於文教、運動、交通等設施，展望未來，淨零轉型戰略中的風、光電，與氫能、電力系統與儲能、節能、前瞻能源、資源循環零廢棄等6大項目，以及大數據中心、算力池、光纖等數位建設，和物流中心、冷鏈等重要設施，都能採促參方式推動，且若符合重大公共建設門檻，還可享租稅優惠，盼各部會、地方政府端出多元案源，吸引民間技術、資金，合作壯大台灣。