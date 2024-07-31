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太電、大亞、中華、捷全與聯鋁併購案 公平會放行

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

公平會31日第1711次委員會議通過，太平洋電線電纜股份有限公司（下稱太電公司）、大亞電線電纜股份有限公司（1609）（下稱大亞公司）、中華電線電纜股份有限公司（下稱中華公司）、捷全企業股份有限公司（下稱捷全公司）及聯合鋁業股份有限公司（下稱聯鋁公司）結合案，依公平法第13條第1項規定，不禁止其結合。

公平會表示，大亞公司、中華公司、捷全公司擬向太電公司收購聯鋁公司股份，且將共同經營聯鋁公司，因達到申報門檻，且無同法第12條除外規定之適用情形，故依法提出結合申報。

公平會指出，太電公司、大亞公司、中華公司均產銷電線電纜，具水平競爭關係；聯鋁公司未來預計產銷超耐熱鋁鋯合金鋁條，此為電線電纜上游原料之一（用以生產架空鋁纜），故參與結合事業亦具垂直供應關係，上游市場為超耐熱鋁鋯合金鋁條，下游市場為電線電纜。

因參與結合事業共同經營聯鋁公司，本結合完成後，仍各自於市場競爭，並無法令限制、原料取得來源、關稅等參進障礙。未來我國電線電纜業者生產架空鋁纜之原料來源，除可向聯鋁公司採購外，也可自行進口，參與結合事業自無可能封鎖市場，尚不影響市場競爭。

公平會進一步指出，目前我國超耐熱鋁鋯合金鋁條由國外業者供應，本結合完成後，未來聯鋁公司得以擴大生產量能，消弭因進口交期不定等問題，滿足我國建構強韌電網之需求，故本結合尚無限制競爭疑慮，爰依公平交易法第13條第1項規定不禁止其結合。

公平會 電纜

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