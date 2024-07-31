出口擴增不如預期 主計總處下修Q2經濟成長率、全年下修為3.91%

主計總處今天發布第2季經濟成長率概估為5.09％，較5月預測數5.18％減少0.09個百分點，主因商品出口擴增力道不如預期，但企業投資步調加速，資本形成表現優於預期，抵銷部分降幅。主計總處表示，如果各季經濟成長率預估值不變，今年經濟成長率為3.91%，較5月預測的3.94%減少0.03個百分點。

主計總處表示，第二季機械設備投資終結五季負成長轉正，另第二季資本形成年增15.34%，創11季以來新高，顯示機械設備投資需求明顯回溫。

主計總處分析，由於人工智慧(AI)等新興科技應用商機持續熱絡，及終端需求逐漸回溫，第2季按美元計價商品出口年增9.91％，三角貿易及航運服務表現亦佳，併計經所有權調整之商品及服務，並剔除物價因素後，商品及服務輸出實質成長7.87％，較預測數減少3.35個百分點。

主計總處表示，出口及投資引申需求推升廠商備料及資本設備需求，加上基數較低，第2季按美元計價商品進口年增12.73％，其中農工原料及資本設備增16.52％及10.00％，服務輸入隨國人出國熱潮而擴增，併計經所有權調整之商品及服務，並剔除物價因素後，商品及服務輸入實質成長10.62％，較預測數增加1.71個百分點。輸出與輸入相抵，國外淨需求對經濟成長負貢獻0.39個百分點。

民間消費受惠於就業市場穩健與調薪的所得效果，以及股市創高的財富效果，第2季零售業、餐飲業營業額分別年增2.68％及3.81％，跨境旅遊熱絡帶動航空客運與國人國外消費續增，金融市場交易升溫也挹注證券、基金等交易手續費，併計各項並剔除來台旅客消費影響及物價因素後，概估第2季民間消費實質成長2.71％，較預測數增加0.12個百分點。

資本形成方面，隨需求增強，企業投資意願回升，第2季新台幣計價資本設備進口轉為年增15.92％，國內投資財生產量亦增18.62％，機械設備投資、營建工程與智慧財產投資均呈成長，加上廠商備料及回補庫存需求增加，併計並剔除物價因素後，概估資本形成(包含政府、公營與民間固定投資以及存貨變動)實質成長15.34％(較預測數增加10.49個百分點)，對經濟成長貢獻3.87個百分點。