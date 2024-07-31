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經長郭智輝拋出在日設立科學園區計畫 結合台日菲越四國資源延伸國力

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
經濟部長郭智輝出席台灣領袖100強擔任頒獎典禮時，拋出將與日本政府合作設立科學園區計畫，結合台日菲越延伸國力。圖/聯合報系資料照片
經濟部長郭智輝出席台灣領袖100強擔任頒獎典禮時，拋出將與日本政府合作設立科學園區計畫，結合台日菲越延伸國力。圖/聯合報系資料照片

經濟部長郭智輝今日出席台灣領袖100強擔任頒獎人致詞表示，他剛從日本返台，一抵達台灣即飛奔頒獎現場，告知獲獎企業家，經濟部正與日本洽商在日本設立科學園區，結合日本發展半導體的企圖及當地本身具備的優勢，結合台灣在發展科園園區的專長，並納入菲律賓越南未來有意投入半導體人才和市場，構成具經濟效益市場，以因應AI應用全面展開，協助台灣製造業升級，帶動台灣經濟未來10年、甚至20年維持成長。

郭智輝進一步表示，經濟部正與國發會、教育部合作規畫，以每年125億元經費提供2.5萬名公費僑外生來台「唸書2年、工作4年」，預定4年培育10萬僑外生可投入半導體產業或未來跟隨廠商啟動國際布局，以熟悉台灣文化和決策模式，協助這些廠商加快國際布局。

郭智輝稍早提到，這項計畫將鎖定全球排名1,000內大學、該國前20％高中生來台，培育從事製造業低階技術作業員及高階半導體工程人才等，讓產業有穩定的人力可用。

郭智輝透露，為因應AI成長，盤點台灣到2040年時將會缺少40萬工程師，政府已規畫新的人才培育計畫，將鎖定東南亞、東歐或美國等國的優秀清寒學子來台，由政府提供學雜費全額補助，並規劃2～3種方案，若為傳統產業低階技術員工，規畫高中畢業後來台學習2年專業操作，第一年生活費由政府支應，第二年則由有人力需求之企業認養並負擔其生活費。

AI 半導體 工程師 日本 經濟部 菲律賓 越南

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