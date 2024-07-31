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全球暖化衝擊…高溫假有譜？ 彭啓明坦言「目前是困難的」曝主因

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部與國科會今年5月8日共同發布《國家氣候變遷科學報告2024：現象、衝擊與調適》中指出，如果全球暖化無法有效控制溫室氣體排放，台灣的夏天可能長達7個月，高溫超過36°C的天數將增加75天。本報資料照片
環境部與國科會今年5月8日共同發布《國家氣候變遷科學報告2024：現象、衝擊與調適》中指出，如果全球暖化無法有效控制溫室氣體排放，台灣的夏天可能長達7個月，高溫超過36°C的天數將增加75天。本報資料照片

環境部長彭啓明31日出席氣候變遷高溫調適對策研討會，台灣夏季連日高溫，再度讓「高溫假」議題重現。對此，彭啓明坦言，「其實目前的確是困難的」，因為台灣有海陸風循環，可能只有接近中午的幾個小時，符合高溫假標準。

環境部與國科會今年5月8日共同發布《國家氣候變遷科學報告2024：現象、衝擊與調適》中指出，如果全球暖化無法有效控制溫室氣體排放，台灣的夏天可能長達7個月，高溫超過36°C的天數將增加75天。環境部與衛福部勞動部職業安全衛生署攜手召開高溫調適對策研討會，並邀請專家學者共同探討因應未來持續高溫環境風險對策。

彭啟明會後被問到高溫假議題，他解釋，目前雖然很努力減碳，但全球暖化仍然是個趨勢，依照目前碳達峰還沒到、可能是2030年，那依照這個二氧化碳持續累積的速度來看，未來一定是越來越熱，而且到未來20年還會比現在大概多至少0.5度到2度以上左右的這個幅度，所以未來台北市突破40度是一定的，那至於什麼時候達到，那就要觀察。

他強調，「如何能夠來避免國人不要受到這個高溫的衝擊，那這個就是我們未來3個部會要來做的，那事實上不是只有3個部會，應該要還有很多的部會都要來參與，那現在是環境部來帶頭來做這個事情」。

至於外界關心的高溫假議題，他指出，「其實目前的確是困難的，因為我們台灣不是大陸性的氣候」，因為台灣有海陸風的循環，所以縱使一到中午接近40度，可是到了這個傍晚一下就降到大概31、32度左右，所以可能就有幾個小時，符合那個標準，但是如何能夠讓這個國人特別是勞工或是戶外工作者，他能夠得到一個比較好的工作環境，則是需要努力的」。

勞動部 彭啟明 暖化 氣候變遷 衛福部 高溫

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