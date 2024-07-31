全球暖化衝擊…高溫假有譜？ 彭啓明坦言「目前是困難的」曝主因

環境部長彭啓明31日出席氣候變遷高溫調適對策研討會，台灣夏季連日高溫，再度讓「高溫假」議題重現。對此，彭啓明坦言，「其實目前的確是困難的」，因為台灣有海陸風循環，可能只有接近中午的幾個小時，符合高溫假標準。

環境部與國科會今年5月8日共同發布《國家氣候變遷科學報告2024：現象、衝擊與調適》中指出，如果全球暖化無法有效控制溫室氣體排放，台灣的夏天可能長達7個月，高溫超過36°C的天數將增加75天。環境部與衛福部、勞動部職業安全衛生署攜手召開高溫調適對策研討會，並邀請專家學者共同探討因應未來持續高溫環境風險對策。

彭啟明會後被問到高溫假議題，他解釋，目前雖然很努力減碳，但全球暖化仍然是個趨勢，依照目前碳達峰還沒到、可能是2030年，那依照這個二氧化碳持續累積的速度來看，未來一定是越來越熱，而且到未來20年還會比現在大概多至少0.5度到2度以上左右的這個幅度，所以未來台北市突破40度是一定的，那至於什麼時候達到，那就要觀察。

他強調，「如何能夠來避免國人不要受到這個高溫的衝擊，那這個就是我們未來3個部會要來做的，那事實上不是只有3個部會，應該要還有很多的部會都要來參與，那現在是環境部來帶頭來做這個事情」。

至於外界關心的高溫假議題，他指出，「其實目前的確是困難的，因為我們台灣不是大陸性的氣候」，因為台灣有海陸風的循環，所以縱使一到中午接近40度，可是到了這個傍晚一下就降到大概31、32度左右，所以可能就有幾個小時，符合那個標準，但是如何能夠讓這個國人特別是勞工或是戶外工作者，他能夠得到一個比較好的工作環境，則是需要努力的」。