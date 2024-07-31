快訊

疑詐據點工作費…南機站約談逾10位「自家人」 調查官聽聞不意外

方文琳鬆口認「曾想當王傑女兒後母」：退出演藝圈都沒關係

清一色「全是男性」…創意私房449名被告遭帶回 警察、軍人、老師皆落網

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台鐵漲價方案9月底出爐 李孟諺：綜合考量是否一次調足

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台鐵公司要漲票價，預計9月底就會提報交通部，交通部長李孟諺31日指出，台鐵票價的確有調整必要，但後續需經董事會通過、報交通部及行政院審議，政府也會考量通膨問題，綜合考量是否一次調足。本報資料照片
台鐵公司要漲票價，預計9月底就會提報交通部，交通部長李孟諺31日指出，台鐵票價的確有調整必要，但後續需經董事會通過、報交通部及行政院審議，政府也會考量通膨問題，綜合考量是否一次調足。本報資料照片

台鐵公司要漲票價，預計9月底就會提報交通部，交通部長李孟諺31日指出，台鐵票價的確有調整必要，但後續需經董事會通過、報交通部及行政院審議，政府也會考量通膨問題，綜合考量是否一次調足。

李孟諺昨日接受媒體聯合專訪時表示，台鐵已經29年沒有調整票價，相比國外或是國內其他運具包含公車、捷運等，票價相對便宜，預計今年下半年，台鐵公司會透過相關審議機制，提出票價調整方案。

李孟諺今日再度指出，會請台鐵9月底以前把票價提出來，因台鐵已經29年沒有調票價，目前的台鐵票價與其他大眾運輸相比還要偏低。舉例來說，台鐵台北到板橋只要新台幣15元，捷運要25元，公車要30元，台鐵相對比較快又便宜，因此覺得有調整必要。

李孟諺說，等到方案出來後，交通部與行政院都會做綜合性考量，是不是比照台電模式，也許不是1次漲足，也許只是部分調整，部分調整的不足部分，就由政府協助補貼的方式。

交通部 台鐵 台電 李孟諺 票價

延伸閱讀

交通部明年推機車考照前上路訓練 李孟諺今視察駕訓業務

TPASS 2.0短天數方案年底推出 李孟諺：已3縣市有意願

中華郵政董座 王國材接任

高鐵延屏東路線可望確定 高市府：各方溝通審慎評估

相關新聞

出口擴增不如預期 主計總處下修Q2經濟成長率、全年下修為3.91%

主計總處今天發布第2季經濟成長率概估為5.09％，較5月預測數5.18％減少0.09個百分點，主因商品出口擴增力道不如預...

經長郭智輝拋出在日設立科學園區計畫 結合台日菲越四國資源延伸國力

經濟部長郭智輝今日出席台灣領袖100強擔任頒獎人致詞表示，他剛從日本返台，一抵達台灣即飛奔頒獎現場，告知獲獎企業家，經濟...

全球暖化衝擊…高溫假有譜？ 彭啓明坦言「目前是困難的」曝主因

環境部長彭啓明31日出席氣候變遷高溫調適對策研討會，台灣夏季連日高溫，再度讓「高溫假」議題重現。對此，彭啓明坦言，「其實...

外銷訂單國內生產比逾50% 以伺服器產品挹注最大

國內生產比重持續突破50%大關，經濟部統計，今年上半年以來，各月國內生產比都突破50%，高於去年全年平均，反映出台商回流...

彭金隆：無論川普、賀錦麗誰贏 金管會有應變計畫

金管會主委彭金隆31日接受路透訪問說，金管會對美國11月總統大選的一切可能結果有應變計畫，無論是共和黨籍美國前總統川普或...

不如預期！因出口力道不足 主計總處估第2季經濟成長率為5.09%

主計總處31日發布今年第2季經濟成長率概估為5.09%，較今年5月預測數5.18%減少0.09個百分點，主因商品出口擴增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。