台鐵漲價方案9月底出爐 李孟諺：綜合考量是否一次調足

台鐵公司要漲票價，預計9月底就會提報交通部，交通部長李孟諺31日指出，台鐵票價的確有調整必要，但後續需經董事會通過、報交通部及行政院審議，政府也會考量通膨問題，綜合考量是否一次調足。

李孟諺昨日接受媒體聯合專訪時表示，台鐵已經29年沒有調整票價，相比國外或是國內其他運具包含公車、捷運等，票價相對便宜，預計今年下半年，台鐵公司會透過相關審議機制，提出票價調整方案。

李孟諺今日再度指出，會請台鐵9月底以前把票價提出來，因台鐵已經29年沒有調票價，目前的台鐵票價與其他大眾運輸相比還要偏低。舉例來說，台鐵台北到板橋只要新台幣15元，捷運要25元，公車要30元，台鐵相對比較快又便宜，因此覺得有調整必要。

李孟諺說，等到方案出來後，交通部與行政院都會做綜合性考量，是不是比照台電模式，也許不是1次漲足，也許只是部分調整，部分調整的不足部分，就由政府協助補貼的方式。