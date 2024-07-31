日本央行升息了、日圓還有甜甜價嗎？ 國泰首席經濟學家這麼說

日本銀行（央行）31日宣布升息15個基本點，基準利率上調至約0.25%，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，日本升息比預期中來得快，且購債規模每季將減少4千億日圓，朝向貨幣政策正常化。

展望日圓匯率後市，林啟超表示，儘管161的日圓超甜價格已一去不復回，但短期內日圓匯率要升破150的機率依舊偏低。現階段而言，日圓價位仍是「六分甜」。

對於未來日圓是否持續升值，林啟超表示，未來日圓升值幅度取決於三個要素：一，聯準會降息幅度要超乎預期（今年降息達到3碼）、二，日本央行升息幅度要超乎預期（10月升息的可能性），以及第三，股市拉回的幅度擴大。

日本央行升息快於預期，林啟超分析，主要原因有三，包括春鬥之後，薪資漲幅擴散，對服務業通膨有拉升力道；其次是進口通膨2月開始由負翻正，到6月底為止已到9.5%，連續四個月拉升；以及升息後，實質利率仍然為極低的負值。

林啟超說，看得出日本央行將貨幣政策正常化的決心。今年第4季或明年仍有進一步調整利率的可能性存在。

至於影響日圓走勢主要原因，首先是美日之間的利差縮窄，日本2年期利率從0.35%上揚到0.45%，美國2年期利率從4.75降到4.36%，縮窄將近50個基本點，其次，股市乖離高，且美國前總統川普對半導體、弱日圓的談話，造成carry trade（利差交易）日圓回補增加升值壓力。