NCC人事案 黃文哲：法律問題要請教行政院

NCC（國家通訊傳播委員會）人事案卡關，為避免NCC自8月1日起空轉，行政院昨日去函NCC，指定現任副主任委員翁柏宗擔任代理主委。對此，NCC主秘黃文哲今（31）日在例行記者會上表示，「有接到行政院指示，由主委依法代理，法律問題還是要請教行政院。」

立法院先前修正「NCC組織法」，刪除萬年條款及延任規定，確認NCC任期屆滿的4位委員無法延任。但新法要8月1日起才上路，為了不要讓NCC空轉，行政院去函NCC，指定現任副主任委員翁柏宗擔任代理主委。對此，黃文哲指出，按照現行規定，行政院會有相關派任、指定，NCC就依照指示辦理。

NCC兩位委員林麗雲、王維菁今日建議，立法院朝野政黨盡速開啟NCC委員人事同意權之審查，他們指出，「延任委員會目前由兩位電信、一位法律以及一位經濟專長之委員所組成，並沒有任何傳播專業委員，如此也將使未來NCC監理與審理傳播相關案件時，缺乏專業性、正當性與代表性，而傳播類案件占通傳會業務量比重最高，由無傳播專業委員組成之委員會審議傳播監理案件，恐將引發更多社會質疑與混亂。」

對此，黃文哲也表示，NCC會謹慎處理，也會做到公平公正。對於涉及到傳播類別的裁處，明天代理主委翁柏宗上任，會與另外三個委員進行討論，要討論過後，才會確定如何處理，有確切方向之後，會再對外報告。